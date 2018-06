Oana Roman trece prin momente cumplite. Marius Elisei a ajuns la spital: "L-au operat, partea grea de acum începe"

Soţul Oanei Roman a fost operat în urmă cu puțin timp. Vedeta oferă primele informaţii despre starea de sănătate a lui Marius Elisei.

"Am anunțat că o să mergem de la bal la spital. Marius era programat azi-dimieață să se opereze la genunchi pentru că nu a fost cuminte și s-a dus la fotbal și s-a accidentat și mai rău, respectiv o ruptură de ligament încrucișat la genunchi. La spitalul Universitar am mers azi-dimineața la ora 8, a suferit această intervenție chirurgicală care a mers bine, este sănătos. Recuperarea este mai grea, operația se face artroscopic, dar perioada grea de acum urmează. O perioadă lungă nu o să fie simplu, dar n-am avut de ales, asta e, ce să facem. El este la terapie intensivă, am fost acum la el, începuse să îl doară, l-am lăsat să se odihnească și abia mâine spre prânz o să meargă în salon.", a spus Oana Roman, într-o intervenție telefonică la "Răi Da' Buni".