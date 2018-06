Surpriză în showbiz! Oana Roman a îmbrăcat din nou rochia de mireasă: Primele imagini de la emoționantul eveniment

Pe 15 iunie, Oana Roman a îmbrăcat, din nou, rochia de mireasă. Evenimentul a fost unul special pentru vedetă căci a fost, de această dată, așa cum a visat.

La braț i-a stat tot Marius Elisei, cel cu care este căsătorită de patru ani și alături de care are și o fetiță, pe Isabela.

„15 iunie – în ziua în care noi ne-am căsătorit acum patru ani și ziua în care am botezat-o pe Isa. Am încercat să ne strângem prietenii. Noi nu prea ne-am distrat la nunta noastră, am fost stresați. (…). Da, e clar cel pe care mi l-am dorit (n.r.: mire) – am vrut să arătăm că suntem împreună și că vrem să fim împreună. Avem un copil perfect, o relație frumoasă, cu bune și rele. (…). Da, am ajuns la o anumită maturitate în această relație”, a spus Oana Roman, la „Răi Da Buni”.