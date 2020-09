Pierce Brosnan, îndrăgostit nebunește de soția lui. Povestea lor de dragoste ar putea fi transformată într-un film

„Soția mea și cu mine am făcut o scurtă călătorie până la Santa Barbara - mergeam într-un weekend romantic să admirăm împrejurimile și să bem un vin minunat”, a spus Brosnan pentru revista People, „Nu am ascultat muzică, ne-am ascultat doar sunetul vocii și am împărțit lumea”



Actorul de origine irlandeză a spus într-un interviu că ce admiră cel mai mult la soția sa este pasiunea: „Are această forță fără de care nu aș putea trăi. Când Keely se uită la mine, devin vulnerabil”.



Cuplul are doi fii împreună Dylan în vârtsî de 21 de ani, și Paris, de 17 ani.

