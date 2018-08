Veste şoc în showbiz: a murit! Este vorba despre Loredana Chivu: "Durerea este prea mare"

O nouă veste rea pentru showbiz-ul românesc! Anuntul morţii a îndurerat multă lume: "Cuvintele sunt prea mici şi puţine pentru durerea pe care o simt".

Loredana Chivu a suferit o pierdere importantă: bunica ei, la care ţinea foarte mult, a încetat din viaţa după o luptă lungă cu boala, conform Antena Stars.

Blonda a postat un mesaj emoţionant pe pagina ei de Facebook, în care îşi ia adio de la cea care a crescut-o.

"Cuvintele sunt prea mici şi puţine pentru durerea pe care o simt... am îngropat atâţia oameni dragi dar niciodată n-am ştiut să spun “adio”. Tu mi ai spus, mamaia mea frumoasă, ultima dată când ne am văzut..”Adio, fetiţa mea, nu ne-a mai rămas timp” şi n am spus nimic am început să plâng. Adio, bunica mea dragă, nu o să te uităm niciodată, rămâi veşnic în sufletele noastre! O să te iubesc mereu! Dumnezeu să te odihnească în pace!", a scris Loredana Chivu.