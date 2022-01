Bella Hadid și-a postat durerea pe Instagram. Prin ce trece modelul și ce a dezvăluit

Modelul are aproape 50 de milioane de urmăritori pe platforma de socializare și a postat o serie de selfie-uri în care este surprinsă în diferite ipostaze, fie cu fața plină de lacrimi, fie cu privirea pierdută.

Totodată, Hadid a precizat că postarea a ajutat-o să se simtă mai puțin singură pentru că mulți dintre cei ce au urmărit-o i-au împărtășit starea.

Bella Hadid, despre cum au ajutat-o postările să treacă mai ușor peste depresie

“Postările acestea m-au făcut să mă simt mai puțin singură pentru că am primit mesaje de la mulți oameni care mi-au spus că și ei se simt la fel”, a precizat modelul în vârstă de 25 de ani, potrivit publicației britanice Daily Mail.

“Când am postat, am postat cu gândul să ajut oamenii care trec prin astfel de stări, spunându-le că este ok să te simți așa".

"Deși pe Instagram totul pare minunat, în final, toți suntem făcuți din același aluat. Am simțit că este bine pentru mine să fiu capabilă să spun adevărul, să-mi expun realitatea mea", a mai spus modelul.

"La un moment dat nu am mai fost capabilă să postez doar lucruri frumoase, doar poze frumoase”, a spus Bella Hadid.

"Nu știu dacă acest tip de postări se încadrează la postările pe care oamenii nu vor să le vadă pe Instagram, dar este în regulă, nu vreau să fiu pe Instagram pentru totdeauna".

"Sunt într-o perioadă a vieții mele în care simt că a fi real este noua realitate și asta este ceea ce contează pentru mine".

Bella Hadid: “Am și zile bune, dar o zi bună nu garantează că și următoarea va fi la fel de bună. Poate fi total opusă”

În ultimii trei ani, modelul pe jumătate Palestinian și jumătate German le-a trimis selfie-uri triste, atât mamei sale, Yolanda, cât și medicului, de fiecare dată când avea câte un moment în care experimenta dureri fizice și mintale extrem de puternice.

De altfel, Hadid trimitea, din când în când, și poze în care era bine, cu mențiunea: "Am și zile bune. Azi e o zi bună, ceața din mintea mea nu mai este așa intensa azi, nu mă simt deprimată și nu am atât de multă anxietate precum am de obicei".

"Dar asta nu înseamnă că mâine nu mă pot trezi într-o stare total opusă celei de azi. De aceea mă simt copleșită", a mai spus Hadid.

În 2012, modelul a fost diagnosticată cu boala Lyme și în 2017 a luat 30 de pastile deodată.

După acel episod, și-a dat seama că este foarte important să aibă grijă de corpul ei.

"Acum am realizat. Corpul meu este un templu și rutina pe care o avem dimineața, mai ales lunea dimineața, dă tonul întregii săptămâni", a adăugat Bella Hadid.

De aceea ea face yoga și meditație, dimineața, și ține și un mini jurnal. Pe 2022, modelul a plănuit să meargă pe cât de des posibil la sală, să facă sport, pentru că sportul este un real sprijin atât pentru sănătatea fizică, dar și pentru minte.

