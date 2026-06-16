Andreea Marin și Violeta Bănică, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Ținutele lor au atras toate privirile - FOTO

Andreea Marin și Violeta Bănică au profitat din plin de timpul petrecut împreună în România. După o perioadă în care tânăra a fost plecată în Statele Unite ale Americii, unde studiază, revederea cu mama ei a fost una plină de emoție.

Cele două au bifat și o apariție deosebită la Festivalul Internațional de Film Transilvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate filmului din România. Pe covorul roșu, Andreea Marin și Violeta Bănică au demonstrat încă o dată că eleganța și naturalețea pot merge mână în mână.

Andreea Marin și Violeta Bănică au strălucit la TIFF 2026

Andreea Marin și Violeta Bănică au atras toate privirile la TIFF 2026, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca. Cele două au apărut împreună pe covorul roșu și au impresionat prin ținutele coordonate, dar și prin energia caldă pe care au transmis-o celor prezenți.

Pentru Violeta Bănică, apariția de la TIFF a fost una dintre primele ieșiri publice după revenirea în România. Tânăra s-a întors din Statele Unite ale Americii, acolo unde studiază, și a petrecut câteva zile speciale alături de mama ei.

Articolul continuă după reclamă

Violeta a purtat o rochie spectaculoasă, mulată, fără bretele, cu imprimeu floral și paiete, o ținută care i-a pus în valoare eleganța și rafinamentul. La rândul ei, Andreea Marin a ales un sacou supradimensionat cu același model, semn că cele două au mizat pe o apariție armonioasă și memorabilă.

Ținutele asortate ale celor două au atras atenția

Prezența Andreei Marin și a Violetei Bănică pe covorul roșu a fost remarcată imediat. Mama și fiica au ales ținute asortate, iar apariția lor a fost una plină de stil, potrivită pentru atmosfera elegantă a festivalului.

Andreea Marin a publicat imagini de la eveniment în mediul online și a descris experiența drept una de neuitat. Vedeta s-a arătat încântată de atmosfera de la TIFF 2026, dar și de faptul că a putut trăi acest moment alături de fiica ei.

De-a lungul anilor, Andreea Marin și-a obișnuit publicul cu apariții elegante și atent alese, iar de această dată, Violeta Bănică a fost cea care a completat perfect momentul. Tânăra pare să fi moștenit naturalețea și rafinamentul mamei sale, iar fiecare apariție publică a ei este privită cu interes de fani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Violeta Bănică s-a întors în România după primul an de studii în America

Vara aceasta este una plină pentru Violeta Bănică. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică s-a întors în România după primul an de studii în Statele Unite ale Americii, iar revederea cu mama ei a fost una emoționantă.

Andreea Marin a povestit că și-a așteptat fiica acasă cu multă bucurie, dar și cu un gest simplu și plin de iubire: o tartă cu caise. Vedeta a vorbit de mai multe ori despre relația apropiată pe care o are cu Violeta și despre cât de mândră este de drumul pe care aceasta și-l construiește.

Deși revenirea acasă a fost un motiv de bucurie, timpul petrecut împreună nu va fi foarte lung. Violeta urmează să plece la Bruxelles, unde a obținut un stagiu de lucru în cadrul Parlamentului European.

Citește și: Imagini rare din casa de vacanță a Andreei Marin. Cum arată în interior vila din Telega, județul Prahova

Violeta Bănică a obținut un stagiu la Parlamentul European

Pe lângă apariția elegantă de la TIFF 2026, Violeta Bănică are parte și de o reușită importantă pe plan profesional. Tânăra a obținut un stagiu de lucru la Parlamentul European, în Bruxelles, pentru perioada vacanței de vară.

Andreea Marin a mărturisit că este foarte mândră de fiica ei și de felul în care aceasta își construiește viitorul. Vedeta a spus că Violeta va avea ocazia să învețe lucruri importante în timpul stagiului și că o va vizita la Bruxelles.

Această experiență vine după un an universitar important pentru Violeta, care studiază în America și pare tot mai hotărâtă să își urmeze propriul drum. Chiar dacă este fiica a doi artiști celebri, tânăra își construiește pas cu pas o identitate proprie.

Relația dintre Andreea Marin și Violeta Bănică inspiră publicul

Andreea Marin și Violeta Bănică au o relație discretă, dar extrem de apropiată. Vedeta a vorbit de multe ori despre cât de important este pentru ea să îi fie alături fiicei sale, fără să îi umbrească alegerile sau personalitatea.

Apariția de la TIFF 2026 a fost mai mult decât un moment de covor roșu. Pentru cele două, evenimentul a fost și o ocazie de a petrece timp împreună, după o perioadă în care distanța le-a ținut departe una de cealaltă.

Elegante, zâmbitoare și vizibil emoționate, Andreea Marin și Violeta Bănică au demonstrat că unele apariții rămân în memoria publicului nu doar prin ținute, ci și prin emoția pe care o transmit.