Motiv dublu de sărbătoare pentru Violeta Bănică! A împlinit 18 ani și 2 ani de relație cu iubitul ei. Ce mesaj emoționant a primit

Violeta Bănică a împlinit 18 ani și a sărbătorit alături de iubitul ei, George.

Pentru Violeta această zi a fost una încărcată de iubire, emoție pură și dor de casă. | Instagram

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, Violeta Bănică, s-a bucurat de o zi de naștere specială, ajunsă acum la vârsta majoratului.

Tânăra studentă se află acum peste ocean, la facultate în SUA, departe de mama ei, dar aceasta nu a ratat ocazia de a-i transmite fiicei sale un mesaj emoționant.

Dublu motiv de sărbătoare pentru Violeta Bănică

„18 ani de viață. Și nici măcar oceanul dintre noi nu poate topi dragostea pe care ți-o port. La mulți ani, te aștept acasă cu dor, sufletul meu!”, a scris Andreea Marin la descrierea unui video postat pe Instagram pentru fiica ei.

Mesajul din video-ul înregistrat este unul mai amplu și extrem de emoționant. Cu lacrimi în ochi și glas tremurat de emoție, Andreea Marin i-a transmis un mesaj în versuri fiicei ei.

Mesajul care transmite emoție pură se încheie cu câteva fotografii cu Violeta de când era mică, poze cu Andreea Marin pe când era însărcinată cu Violeta și amintiri frumoase împreună din vacanțe.

Violeta a simțit emoția și dorul mamei sale și i-a lăsat un comentariu la video în care i-a transmis că o iubește.

Chiar dacă a plecat peste hotare, tânăra este în continuare atașată de mamă ei și se vizitează ori de câte ori au ocazia. Violeta este studentă la Universitatea Cornell, o facultate de prestigiu.

"Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din intreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile", a povestit Andreea Marin când a însoțit-o pe fiica ei la facultate.

În afara faptului că a ajuns la vârsta majoratului și a împlinit cea mai frumoasă vârstă, Violeta mai are un motiv de sărbătoare. Ea și George, iubitul ei, au împlinit 2 ani de relație și se bucură enorm că s-au găsit unul pe altul și s-au îndrăgostit.

Iubirea lor adolescentină a crescut, iar acum cei doi sunt mai apropiați ca oricând. Violeta Bănică a postat pe contul ei de Instagram o serie de imagini cu George, amintiri împreună în care apar îmbrățișați.

La descrierea postării, Violeta a scris „2Y & counting. I love you @vol_george”. Mama ei, Andreea Marin, a lăsat și ea un comentariu în care le-a transmis celor doi îndrăgostiți că îi iubește.

Pentru Violeta această zi a fost una încărcată de iubire, emoție pură și dor de casă, cu gândul la mama ei, la fratele ei Radu Ștefan Bănică, dar și la ceilalți prieteni pe care încă îi are în România.

