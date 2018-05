Gala Met 2018. Lena Waithe, manifest împotriva Bisericii Catolice

Metropolitan Museum of Art (MET) din New York, a avut loc ieri seară, aducând laolaltă cele mai cunocute vedete de la Hollywood. În acest an, dess code-ul a avut ca punct de plecare Biserica Catolică. Aripi de îngeri sau de demoni, cruci și ținute cu pelerine lungi au făcut spectacol pe covorul roșu. Divele n-au înșelat așteptările nici anul acesta, apărând pe covorul roșu în ținute memorabile, stârnind admirație dar și controverse.