Scandal la Gala MET, după ce Rihanna s-a costumat în Papă. Catolicii, pe Twitter: ”Blasfemie”

Scandal la Gala MET 2018. Tema ”modă și religie”, potrivit căreia vedetele internaționale și inspirat look-ul din Biserica Catolică și haine papale, i-a înfuriat peste măsură pe internauți. Aceștia au luat cu asalt rețelele sociale afișându-și atitudinea de protest: ”Blasfemie” sau ”Religia mea nu e vestimentația ta” - sunt doar câteva dintre mesajele care au curs pe Twitter.

Scandal la Gala MET 2018. Evenimentul a reușit să stârnească valuri de critici în mediul virtual din partea creștinilor catolici, mai ales după ce Rihanna și-a făcut apariția purtând haine papale, iar Katy Perry a purtat aripi de înger.

Creștinii catolici, mesaje virulente pe Twitter

Mesaje postate de internauți pe conturile de Twitter au fost cât se poate de tranșante: Blasfemie!”, Religia mea nu e vestimentația ta!” ”Mi se pare că e dezgustător! Totală lipsă de respect!” ”De nicio altă religie nu s-a bătut joc ca acum!”, au scris internauții revoltați.

Gala Met 2018, desfășurată pe 7 mai, a avut un dress code fost inspirat de expoziția Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination de la Metropolitan Museum of Art. Expoziția explorează dialogul aparte dintre arta religioasă și piese spectaculoase de modă, de la icoane la iconic, de la picturi la piese din garderoba papală.

sursa foto: hepta