Nu e bebeluș regal, dar e deja e o minivedetă la Hollywood! Actorul american Dwayne Johnson şi prietena sa, cântăreaţa Lauren Hashian, au devenit luni părinţi

Actorul american Dwayne Johnson şi prietena sa, cântăreaţa Lauren Hashian, au devenit luni părinţii unei fetiţe, informează DPA. Tiana Gia "a venit pe lume ca o forţă a naturii".

Johnson, cunoscut sub numele de "The Rock", a scris pe Instagram că se simte "binecuvântat şi mândru" să îi spună bun venit fiicei sale, adăugând că prietena sa Lauren "a născut ca un adevărat rockstar".





Actorul, cunoscut din zeci de filme de acţiune, inclusiv din mai recentele "Baywatch" şi "Jumanji: Welcome to the Jungle", şi-a exprimat toată admiraţia pentru Hashian şi pentru "toate mamele şi femeile" după ce a asistat la naştere, încurajând totodată bărbaţii să participe la această experienţă.



Starul a însoţit mesajul postat pe Instagram de o fotografie în care poate fi văzut ţinând-o pe Tiana la piept.



Johnson şi Hashian mai au împreună o fetiţă, Jasmine Lia, în vârstă de doi ani. Actorul este, de asemenea, tatăl unei fete, Simone Alexandra, de 16 ani, din mariajul cu Dany Garcia.