Exerciţiile pe care Marcel Pavel le face după ce s-a vindecat de Covid 19. Prin ce e nevoit să treacă

Eforturile medicilor l-au ajutat să-și revină, însă Marcel Pavel a primit o serie de recomandări pentru a nu rămâne cu probleme din cauza virusului SARS- CoV-19.

”Am fost la mare să fac aerosoli, apoi am fost la munte. De când am ieșit din spital, am fost de vreo 20 de ori la munte. Medicii mi-au zis să nu mai fac sport de contact, cum făceam până acum, ci doar câteva exerciții.

Acum fac exerciții banale: flotări, genuflexiuni, aplecări și exerciții pentru respirație. Pe astea le fac mai ales la orele de canto. De asemenea, nu mai am voie să alerg, poate după ce o să mai slăbesc vreo 9 kilograme și atunci doar alergare ușoară”, a spus el în cadrul emisiunii ”Showbiz Report” de la Antena Stars.

Tot acolo le-a arătat prezentatorilor, Andrei Ștefănescu și Nataliei Mateuț, că are o formă fizică de invidiat. Marcel Pavel a povestit că face sport în fiecare dimineață și că plănuiește să scape de kilogramele în plus pe care le-a căpătat în ultimele luni. Mai ales că acestea îi agravează problemele pe care le are la spate și îl împiedică să alerge.