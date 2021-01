A cucerit o generație cu ochii ei verzi. Cum arată acum Leticia Calderon, actrița care a emoționat în telenovela Esmeralda

În anul 2000, frumoasa actriță a lăsat actoria pentru o vreme pentru a reuși să devină mama. Astfel, după lungi încercări și tratamente dificile, Leticia a reușit să rămână însărcinată în 2004. După ce i-a dat naștere micuțului Luciano, Leticia a aflat că băiețelul ei nou-născut suferă de sindromul Down.

În 2010, actrița, deși a spus în repetate rânduri că nu are veleități de scriitoare, a publicat o carte pentru fiul ei, numită „Luciano, îngerul din viaţa mea’. După lansarea cărții, Leticia a declarat: “Nu sunt scriitoare, dar am vrut să împart cu voi toţi minunata experienţă de a avea un fiu cu sindromul Down. Multe persoane cred că este un chin, dar vă asigur că nu e deloc aşa. Viaţa mea este perfectă şi fără un bărbat alături. Desigur, că mi-ar plăcea să am un partener cu care să mă simt în siguranţă, dar nu este ceva care să-mi provoace insomnii. Am doi bărbaţi acasă, Carlo şi Luciano, copiii mei, care mă fac să mă simt împlinită”, potrivit avantaje.ro.

La doar 3 luni după nașterea lui Luciano, se pare că soarta îi surâde din nou artistei, iar Leticia rămâne însărcinată cu un băiețel căruia îi pune numele Carlos, acesta fiind al doilea copil pe care îl are cu soțul ei, Juan Collado.

După 8 ani în care s-a preocupat doar de creșterea copiilor săi, Leticia s-a întors pe platourile de filmare, fiind gata pentru noi proiecte. Pe când Luciano avea doar 7 ani, soțul Letitiei și tatăl copiilor ei a părăsit-o pentru o altă femeie, chiar o colegă de-a Letitiei, actrița pe nume Yadhira Carillo.

În acea perioadă, după divorț, actrița și copiii săi au fost implicați într-un accident grav de mașină în care toți trei erau pe punctul de a-și pierde viața, din cauza unei coliziuni cu un camion. Din fericire, toți trei s-au refăcut complet.