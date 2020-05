A murit actorul Jerry Stiller, celebru pentru rolul din ”Seinfeld”. Fiul lui, mesaj sfâșietor: ”Ne va lipsi mult!”

Anunțul sfâșietor a fost făcut în urmă cu puțin timp, de către actorul Ben Stiller.

”Vă anunț cu tristețe că tatăl meu, Jerry Stiller, a murit din cauze naturale. A fost un tată și un bunic extraordinar și și-a dedicat aproape 62 de ani, soției Anne. Ne va lipsi. Te iubesc, tata.”, a scris actorul pe Twitter.

Jerry Stiller este cunoscut pentru rolul interpretat în ”Seinfeld”, dar și pentru apariția în serialul ”The King of Queens”. De asemenea, el a apărut în numeroase filme alături de fiul ei, inclusiv în Zoolander, Heavyweights, Hot Pursuit, The Heartbreak Kid and Zoolander 2.