Povestea de viață a lui Leo Iorga. A făcut Marină Militară, tâmplărie, apoi a luat microfonul: "Cântam, mă opream și aprindeam artificii pe scenă"

Leo Iorga pregătea artificiile pentru concerte: "Mi-au prăjit pantalonii"

Leo Iorga a făcut şi tâmplărie, a lucrat în atelier, însă şi-a încercat talentul de tâmplar şi acasă, unde a realizat un pat dublu pe care familia Iorga l-a folosit mulţi ani. Îndemânarea în acest domeniu i-a folosit şi în perioada în care a fost înfiinţat studioul Migas Real Compact, sigla de pe primele boxe fiind făcută tot de mâna lui Leo.

"La boxele cu Migas Real Compact am lucrat şi eu personal, pentru că am făcut tâmplărie. Eu am participat şi la lipit, şi la vopsit, şi la tăiat, la toate astea. Aveam un atelier acolo şi, la un moment dat, se punea problema unui festival, mi se pare că Mamaia sau Cerbul de aur, unde trebuia să prezentăm toată instalaţia, în toată splendoarea ei, dar nu erau gata boxele. Trebuia să lucrăm ca pe vremuri, zi-lumină şi noapte-întuneric. Aveam şi efecte pirotehnice. Îmi amintesc perfect că într-unul dintre aceste concerte - eu mă ocup şi de artificii, pentru că sunt pasionat şi de chestia asta - au fost cu mici defecţiuni de fabricaţie, pentru că erau de o generaţie mai veche. Şi mi-au 'prăjit' pantalonii, s-au făcut nişte găurele în pantaloni, ca şi cum i-ai arde cu ţigara", povestea Leo Iorga.