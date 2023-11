A reușit sau nu Cătălin Bordea să treacă peste despărțirea de fosta soție, Livia Eftimie. Ce dezvăluiri a făcut juratul iUmor

Cătălin Bordea, juratul de la iUmor, a pășit în platoul Xtra Night Show unde a vorbit despre divorțul de fosta soție, Livia Eftimie. Acesta a făcut dezvăluiri emoționante, chiar în fața camerelor de filmat despre femeia din trecutul său.

Cătălin Bordea și Livia Eftimie au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de mulți ani. Juratul de la iUmor și fosta soție s-au cunoscut 2012, s-au cununat civil în 2014, iar în 2019 au făcut nunta religioasă.

Cei doi erau foarte discreți în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care toți credeau că relația lor funcționează perfect, însă alta era realitatea. În urmă cu aproximativ trei luni, Livia Eftimie a fost pozată în ipostaze tandre alături de un prieten bun al lui Cătălin Bordea, Spike.

Imaginile surprinse de paparazzi au uimit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta la un astfel de gest din partea frumoasei brunete chiar dacă se specula dinainte că aceștia ar vrea să divorțeze. Subiectul a intrat rapid în atenția presei și a fost dezbătut intens.

La scurt timp de la vestea momentului, Cătălin Bordea s-a decis să vorbească despre momentele dificile prin care a trecut odată cu separarea de fosta soție. Juratul de la iUmor a dat cărțile pe față, fără reținere, în platoul Xtra Night Show.

Cătălin Bordea, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de fosta soție, Livia Eftimie

Deși preferă să fie discret cu evenimentele importante din viața lui, Cătălin Bordea și-a luat „inima” în dinți și a decis să discute despre un subiect sensibil: divorțul de fosta soție, Livia Eftimie.

Invitat în platoul Xtra Night Show, juratul de la iUmor a răspuns cu sinceritatea la toate întrebările pe care le-a primit de la Dan Capatos. Acesta a mărturisit dacă a trecut sau nu peste infidelitatea fostei partenere.

„Nu (n.r. nu este vindecat total). Sub nicio formă. Mai am o grămadă de lucru, mai am demoni. Este o detașare totală, adică îmi trebuie o detașare totală. Eu, în momentul ăsta, sunt ca în recuperare după dependență de droguri. Adică e foarte scurt momentul de la când te-a părăsit dealer-ul pentru alt drogat. Nu pot să răspund la întrebarea asta (n.r. dacă ar putea să o ierte pe fosta lui soție). Pentru că nu știu. Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni care, încontinuu, îmi fac portretul din urmă. (...) Ai tendința să uiți”, a dezvăluit Cătălin Bordea.

Cum a aflat Cătălin Bordea despre relația dintre fosta soție, Livia Eftimie, și prietenul său bun, Spike

Juratul de la iUmor nu a știut nimic despre relația dintre fosta soție, Livia Eftimie, și prietenul său bun, Spike, până în ziua în care au apărut pozele cu cei doi în presă. Cătălin Bordea a povestit cu emoții momentul care l-a lăsat mască.

„Șocul a fost mare când am aflat. Eu nu am știut nimic de ei decât cu două ore înainte să apară în presă. Eram la Praga și mă sună cineva că aveau niște poze. Eu nu am crezut atunci! Șocul a fost imens, simți fizic cum te golești, e ca o anestezie, fața îmi rămăsese mobilă. M-am pus pe bancă și mă uitam în gol ca prostul. Eu tot încercam să găsesc ceva că nu e adevărat. Din punctul meu de vedere nu soția mea nu a făcut asta, refuz să cred că soția mea cu care vroiam să-mi petrec tot restul vieții a făcut asta”, a mai completat el la Xtra Night Show.