Ce spune Cătălin Bordea despre divorțul de soția sa, Livia: “Am semnat actele”. Comediantul confirmă despărțirea

Cătălin Bordea confirmă despărțirea de soția sa, Livia. Comediantul a publicat un mesaj prin care anunță separarea: “Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare”.

Comediantul Cătălin Bordea și soția sa Livia au divorțat oficial. Bărbatul a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare vestea separării de cea alături de care și-a petrecut un deceniu. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2014, iar la cinci ani distanță au avut cununia religioasă.

Cei doi și-au unit destinele în luna august a anului 2019. Cuplul s-a căsătorit în secret și și-a petrecut luna de miere în Portugalia. La patru ani după momentul în care au decis să devină soț și soție, relația lor a ajuns la final.

Mesajul lui Cătălin Bordea vine la scurt timp după ce au circulat zvonuri că relația lor ar fi ajuns la sfârșit. Joi, acesta a confirmat că separarea este reală: “Eu și Livia, din păcate, facem, parte dintre acești oameni, începând de astăzi, după ce am semnat actele de divorț”.

Citește și: Motivul pentru care Livia și Cătălin Bordea nu au copii: „Ne gândeam la un moment dat ca mai încolo...”

Mesajul lui Cătălin Bordea despre divorțul de soția sa, Livia

Cătălin Bordea a confirmat separarea de partenera sa: „Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem, parte dintre acești oameni, începând de astăzi, după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, a transmis Cătălin Bordea prin intermediul paginii sale de Instagram.

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Cătălin Bordea și frumoasa sa soție, Livia. Cine e mai mare și cu cât

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce spunea Cătălin Bordea despre soția sa Livia și implicarea pe care a avut-o în organizarea nunții lor

“Nevastă-mea de şapte luni nu doarme pentru că ea plănuieşte totul! Şi apoi când pleacă în oraş stă patru ore şi când vine o întreb: -ce-ai făcut patru ore?-. Îmi răspunde: -am stabilit furculiţele-. Ea chiar plănuieşte şi am tot respectul pentru această femeie fantastică! Are nişte idei dubioase la un moment dat. Am o relaţie extraordinară cu socrii. Mă iubesc ca pe ochii din cap, iar pentru mine sunt părinţii mei! O să avem 80 de invitaţi maximum. Naşii sunt prieteni foarte buni, care stau în Canada. Capatos este fratele meu mai mare, el m-a trimis în viaţă! Nu va fi o nuntă chiar tradiţională. O va duce tatăl ei la Altar. Rochia este foarte simplă, nu este tip sirenă, are două sau trei rochiţe, dar foarte simple. În luna de miere plecăm în Portugalia”, a spus comediantul la Antena Stars.

Citește și: Livia Bordea are trupul perfect. Soția comediantului Cătălin Bordea, la plajă, într-un costum de baie minuscul