iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Iulia Clisu, concurenta pieptoasă și tăioasă, care a dat clasă! Ce dialog a purtat cu Bordea

Iulia Clisu a stins lumina la masa juraților iUmor. A cucerit cu decolteul spectaculos, dar și cu vorbele pe care le-a avut la ea. Iar dialogul savuros pe care l-a purtat cu bărbații de la pupitrul juriului a făcut deliciul momentului.

În vârstă de 26 de ani și agent imobiliar în București, Iulia Clisu consideră că cel mai mare atu al ei, în meseria pe care o practică, este „vorba dulce”. Însă, noi suntem de părere că nici fizicul său nu trece neobservat.

„Eu am fost programator în tehnologie financiară, dar m-am plictisit teribil, așa că am luat o pauză. Și, în acea pauză, am fost contactată de o firmă din București pentru imobiliare. Mi-au spus că imaginea mea se potrivește foarte bine cu proprietățile de lux pe care ei le promovează și atunci am acceptat de curiozitate. (...) Și pe șantier merg pe tocuri fără probleme.”

Iulia Clisu a urcat pe scena iUmor, iar jurații nu și-au putut stăpâni reacțiile: „Nu mi se pare normal! Sunt un om însurat și nu aduci așa ceva!”, a spus Cosmin Natanticu, iar Delia a remarcat: „A venit femeia fatală! Frumoasă, pieptoasă, zvâcoasă!”

În schimb, Cătălin Bordea a precizat că el a fost singurul care s-a uitat în ochii ei: „Ceilalți erau pe... faruri... Am vrut să văd cât rezist să mă uit în ochii ei. (...) Eu încercam să mă uit în ochii ei, dar îmi picau ochii în gură”.

După ce i-a lăsat pe jurați să își facă ”numărul”, concurenta și-a continuat materialul pe care îl avea pregătit pentru această seară.

„Sunt un AI. Adică Inteligență Artificială. Până la finalul numărului vă veți da seama că sunt inteligentă, iar artificială... v-ați prins deja. Glumesc! AI vine, de fapt, de la agent imobiliar. În meseria mea am descoperit foarte multe lucruri pe care azi doresc să le împărtășesc cu voi. Cum ar fi... de ce bucureștenii, toți, doresc să locuiască într-un complex rezidențial de lux? Pentru că asta îi reprezintă pe ei! O viață de lux, după ce își iau un credit pe 30 de ani.”

Însă, jurații, în special Cătălin Bordea, nu se puteau concentra la ce are de spus concurenta, pentru că erau ”furați” de peisaj: „Pune pe cineva să spună ce a zis doamna Clisu. Nimeni nu a reținut nimic. Toată lumea era așa: <<Crecă explodează rochia aia! Crecă explodează fermoarul>>...”, a spus el la testimoniale.

Cu toate acestea, concurenta nu s-a lăsat intimidată de privirile pierdute și a continuat cu o altă „întâmplare”.

„Într-o zi, mă sună o doamnă pentru un complex rezidențial de 150 de vile. Dumneai mi-a spus că o dorește pe cea care este mai apropiată de metrou. Eu am încercat să îi explic că dezvoltatorul nu a avut un sac cu 150 de vile, s-a urcat într-un elicopter, a zburat deasupra orașului și, cum vedea un loc liber, mai arunca o casă... Nu! Sunt una lângă alta. Dar dumneai a insistat, așa că am primit-o la vizionare. A venit, i-am arătat casa de la marginea cartierului, dar distanța până la metrou era de 14 km. Acel complex se află în Tunari... Acolo nu avem metrou. Nici măcar CFR nu este, dar ce-i drept era cea mai aproape. Surprinzător este faptul că dumneai a fost mulțumită. Așa că, cum am putut să am grijă de cererea ei, astăzi am venit să am grijă și de voi, stimați jurați.”

Pe urmă, Iulia Clisu le-a făcut juraților câte o propunere imboliară, în funcție de ce a crezut ea că „li se potrivește”.

„Bordea, știi ce ți-aș arăta eu ție? Eu știu ce ai vrea tu să îți arăt, dar aici vorbesc strict de imobiliare. Pe tine te văd într-un apartament la parterul unui bloc, cu o curte, unde vei pune o masă, niște scaune, un foișor... ceva gen cărciuma carierului, dar în care bei doar tu!”, iar juratul a reacționat: „Cumpăr!”

„(...) Tu arăți așa a băiatul ăla cool de la oraș, dar, în același timp, arăți și ca bătrânul care stă la poartă să se uite după nepoți.”, a mai adăugat ea, iar Cosmin Natanticu a intervenit: „Nepoții altora!”

„Ne legăm toți trei dacă e nevoie și o legăm și pe Lizi de poartă.”, a mai precizat Cosmin Natanticu, după ce concurenta i-a făcut și lui o propunere imobiliară, dar în care Cătălin Bordea se regăsea mai mult.

„În cazul în care nu v-a plăcut numărul meu, Bordea, am unul special pentru tine! Numărul este 0735000003. Poți să suni chiar după show. Este spitalul de nebuni.”, a încheiat concurenta zvâcoasă.

„Eu voi fi obligat să îți fac ceva.”, a spus Cătălin Bordea, crezând că Jokerul îi va fi alocat lui. Însă, Cheloo a schimbat cartea și l-a provocat pe Cosmin Natanticu să jurizeze numărul prin semne: „Nu știu cum o să explice asta acasă.”

„N-ai voie să atingi! Ți se topește verigheta!”, au fost reacțiile de la masa juriului, atunci când Cosmin Natanticu a început să mimeze: „Ai arătat ca un om beat, ușor ridicol, libidinos, care a încercat să agațe o doamnă în Centrul Vechi.”, a spus Delia.

„Ai putea să vinzi orice. Puterea ta stă în gură! Pe mine m-ai convins. Mă mut unde vrei tu! Stau cu ce nepoți vrei tu.”, a adăugat Cătălin Bordea. După acest dialog savuros, dar și alte felicitări, Iulia Clisu a primit toate cele patru like-uri.

