Acordul la care Bill și Melinda Gates au ajuns înainte să se cunune. Are legătură cu Ann Wiblad, fosta iubită a miliardarului

Se pare că fondatorul Microsoft, în vârstă de 65 de ani, și partenera sa din ultimele două decenii, care are 56 de ani, au încheiat un acord obișnuit înainte de a se căsători.

Bill Gates a păstrat legătura cu fosta iubită

Conform publicației Time Magazine, miliardatul a reușit să o convingă pe Melinda să-i permită lui și fostei iubite, Ann Winblad, să meargă într-o vacanță, o dată pe an.

Omul de afaceri și Ann au început să se întâlnească în 1984, după ce s-au întâlnit la o conferință. Ei s-au despărțit în 1987, și Bill Gates a cunoscut-o pe Melinda.

În ciuda faptului că relația lor luase sfârșit, Bill și Ann au continuat să țină legătura. Se pare că inclusiv când a cerut-o în căsătorie pe Melinda, bărbatul ar fi cerut aprobarea fostei iubite.

Citește și: Ce avere vor împărți Bill și Melinda Gates la partaj. Cuplul divorțează după un mariaj de 27 de ani

”Când m-am gândit să mă căsătoresc cu Melinda, am sunat-o pe Ann și i-am cerut aprobarea”, a afirmat Bill Gates.

Ei au rămas neobișnuit de apropiați pe tot parcursul căsătoriei cu Melinda și se pare că, în fiecare primăvară, cei doi petreceau o săptămână la cabana lui Ann din Carolina de Nord. Totul se întâmpla, scrie publicația citată, cu aprobarea Melindei.

”Puteam juca putt-putt în timp ce discutam despre biotehnologie”, spunea în trecut Bill Gates despre relația cu Ann Winblad.

Ann a adăugat, potrivit sursei citate: ”Ne împărtășim gândurile despre lume și despre noi înșine. Și ne minunăm de cum, ca doi tineri suprasolicitați, am început o mare aventură de la marginea unei industrii puțin cunoscute și am ajuns în centrul unui univers uimitor”.

Citește și: Frații miliardari Collison îl fac de râs pe Bill Gates. Ce avere au tinerii de 30 ani

Ce avere au Bill și Melinda Gates

Bill și Melinda Gates sunt unul dintre cele mai bogate cupluri din lume, cu o avere cumulată de 130 miliarde de dolari. Pentru că nu au un acord prenuptial, soții Gates vor împărți întreaga avere care include proprietăți imobiliare în cinci state, un avion privat, o colecție de artă și o flotă de mașini de lux.

În cererea de divorț depusă de Melinda Gates, la Court of Washington - King County, femeia a cerut judecătorilor să pronunțe divorțul ”la data menționată în contractul nostru de partaj”.

Citește și: Schimbări în clasamentul miliardarilor! Elon Musk a devenit al doilea cel mai bogat om de pe planetă

”După o mulțime de gânduri și multă muncă la relația noastră, am luat decizia de a pune capăt mariajului nostru. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care activează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă.

Continuăm să împărtășim încrederea în această misiune și ne vom continua munca împreună la fundație, dar nu credem că putem crește împreună ca pereche în următoarea fază a vieții noastre. Cerem spațiu și intimitate pentru familia noastră, pe măsură ce începem o nouă viață”, a scris perechea pe Twitter.