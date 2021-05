Ce avere vor împărți Bill și Melinda Gates la partaj. Cuplul divorțează după un mariaj de 27 de ani

”După o mulțime de gânduri și multă muncă la relația noastră, am luat decizia de a pune capăt mariajului nostru. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care activează în întreaga mune pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă.

Citește și: Frații miliardari Collison îl fac de râs pe Bill Gates. Ce avere au tinerii de 30 ani

Continuăm să împărtășim încrederea în această misiune și ne vom continua munca împreună la fundație, dar nu credem că putem crește împreună ca pereche în următoarea fază a vieții noastre. Cerem spațiu și intimitate pentru familia noastră, pe măsură ce începem o nouă viață”, a scris perechea pe Twitter.

Ce avere impresionantă trebuie să împartă Bill și Melinda Gates

Bill și Melinda Gates sunt unul dintre cele mai bogate cupluri din lume, cu o avere cumulată de 130 miliarde de dolari. Pentru că nu au un acord prenuptial, soții Gates vor împărți întreaga avere care include proprietăți imobiliare în cinci state, un avion privat, o colecție de artă și o flotă de mașini de lux.

Actul de partaj al soților Gates, ținut ascuns

În cererea de divorț depusă de Melinda Gates, la Court of Washington - King County, femeia a cerut judecătorilor să pronunțe divorțul ”la data menționată în contractul nostru de partaj”.

Deocamdată, acest document nu a fost făcut public, astfel încât data nu este clară.

Citește și: Bill Gates, cu banii jos! Vrea să ajute pe toată lumea. În ce va investi două miliarde de dolari

În absența acordului prenupțial, singurul act care va sta la baza divorțului este contractul de partaj. Asta înseamnă că divorțul va fi pronunțat la data la care cei doi soți vor ajunge la o înțelegere în legătură cu împărțirea bunurilor.

Melinda a solicitat ca data pronunțării să fie pe 4 aprilie 2022, însă cel mai probabil, divorțul va fi soluționat în urma unui proces.

Mesajul lui Jennifer Gates după anunțul că Bill și Melinda divorțează

Fiica cea mare a cuplului Bill-Melinda Gates a postat pe contul său de Instagram un mesaj după ce părinții săi au anunțat că divorțează după 27 de ani de căsnicie.

„Încă învăț cum să-mi controlez mai bine propriile emoții și cum să-mi susțin familia în aceste momente. Sunt recunoscătoare pentru spațiul pe care mi-l lăsați ca să pot face acest lucru. Nu voi mai comenta personal nimic în legătură cu despărțirea. Dar vă rog să știți că toate cuvintele și sprijinul vostru înseamnă enorm de mult pentru mine”, a scris ea.

Cum s-au cunoscut Bill și Melinda Gates

În 1987, Melinda French se alătura companiei Microsoft pe postul de manager de produs. În timpul unui picnic cu restul colegilor, Bill Gates s-a apropiat de ea și a invitat-o în oraș.

Melinda nu s-a arătat impresionată de propunerea șefului ei pentru că i s-a părut că nu este spontan. Cu toate acestea, i-a dat numărul de telefon și i-a sugerat să o sune mai devreme de ziua în care s-a gândit că vrea să o scoată la cină. Bill a apelat-o chiar în seara aceea.

Citește și: Schimbări în clasamentul miliardarilor! Elon Musk a devenit al doilea cel mai bogat om de pe planetă

”Este destul de spontan pentru tine?”, a întrebat-o el.

Chiar dacă Bill și Melinda aveau o relație fructuoasă, mama Melindei nu a văzut cu ochi buni apropierea dintre ei. Astfel, după șapte ani de relație, cei doi s-au căsătorit în Hawaii. Pentru organizarea evenimentului special, cei doi au scos din buzunare circa 1 milion de dolari.