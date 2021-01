Actori care au fost la un pas de moarte pe platoul de filmare. Ce vedetă aproape s-a înecat în Marea Neagră

”Ne scufundam rapid, direct către fund,” a declarat Jason Statham, scrie Buzzfeed. ”Deci la 20 de m adâncime în Marea Neagră, prins în nămol și eu mă gândeam ”Cum scap de aici?”

Statham a ieșit pe geamul camionului și a înotat către suprafață cât a putut de repede, ceea ce i-a salvat viața.

Margaret Hamilton a avut arsuri de gradul 3 pe platoul de filmare Vrăjitorul din Oz

Din cauza unei cascadorii ce a eșuat, Margaret Hamilton, ce a jucat-o pe vrăjitoare în Vrăjitorul din Oz, a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe față și mâini. Ea nu a dat în judecată studioul de teamă că producătorii îi vor distruge cariera la Hollywood.

Margaret Hamilton, aka the Wicked Witch of the West, suffered second-degree burns on her face and third-degree burns on her hand after a stunt went wrong while filming The Wizard of Oz.

Jeremy Renner a căzut de la peste 6 m și și-a rupt ambele mâini

Pe platoul de filmare pentru filmul Tag, Renner a căzut de la o înălțime de 20 de m și și-a rupt ambele mâini.

Jackie Chan are o gaură în cap din cauza filmărilor periculoase

Jackie Chan a suferit numeroase accidente de-a lungul carierei sale și și-a fracturat numeroase oase. Unul dintre cele mai periculoase accidente l-a lăsat și cu o gaură în cap, însă Chan continuă să își facă singur cascadoriile și azi.

Isla Fisher aproape s-a înecat în fața echipei de producție

La filmările pentru Now You See Me, Isla Fisher a fost scufundată într-un acvariu imens, cu mâinile și picioarele încătușate. Unul dintre lanțuri nu a putut fi deschis așa cum era planificat și Isla aproape s-a înecat în fața echipei de producție, ce nu a intervenit rapid, pentru că toți credeau ca actrița doar își joacă rolul foarte bine.