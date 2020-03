Actorul Idris Elba, testat pozitiv la coronavirus

"În această dimineaţă am fost testat pozitiv la Covid-19. Mă simt bine, nu am simptome pentru moment, dar sunt în carantină de când am depistat posibila expunere la virus. Rămâneţi în casă şi fiţi pragmatici. Vă voi ţine la curent cu starea mea. Nu-i panică", a scris el.

Într-un videoclip care însoţeşte textul actorului, poate fi văzută soţia sa, Sabrina, fără mască de protecţie. "Ea nu a fost testată şi se simte bine", a asigurat Idris Elba.

El a precizat că s-a izolat după ce a contactat un bolnav, vineri. Şi-a făcut un test şi a aflat rezultatul luni.

"Este serios şi este timpul să ne gândim cu adevărat la distanţarea socială, să ne spălăm pe mâini. Există oameni afară care nu au simptome şi care pot cu uşurinţă să transmită boala".