Actorul Kirk Douglas a murit la vârsta de 103 ani

Biografia actorului arată ca una tipică tuturor americanilor care îşi doresc ca fanteziile lor să se împlinească. Crescut în sărăcie, şi-a descoperit talentul pentru actorie în timpul liceului. A avut mai multe slujbe, inclusiv ca luptător într-un bâlci, ca să-şi poată permite să meargă la facultate. A primit o bursă şi a ajuns la Academia de Artă Dramatică Americană.

Lauren Bacall l-a recomandat producătorului Hal Wallis. Acesta l-a urmărit pe Broadway şi a semnat cu el imediat pentru un rol alături de Barbara Stanwyck în filmul "Dragoste ciudată/ The Strange Love Of Martha Ivers" (1946). Nu a jucat rolul romanticului. Timp de un deceniu a fost star la Hollywood şi a primit trei nominalizări la Oscar pentru rolurile din filmele "Champion", "Van Gogh/ Lust for Life" şi "The Bad And The Beautiful".

Ca actor pe marele ecran, Kirk Douglas a avut de luptat cu două tradiţii. A sosit la Hollywood când vechiul sistem al studiourilor era pe cale de dispariţie, în opoziţie cu ascensiunea strălucitoare a unor staruri ca Lauren Bacall, Linda Darnell, Jane Greer şi Ann Sothern. În acelaşi timp, datorită calităţilor sale, s-a putut alia cu noua generaţie de actori.

După ce a interpretat unul dintre cele mai faimoase roluri ale sale, Van Gogh, în filmul regizat de Vincente Minnelli, "Lust for Life", actorul a dezvăluit că a fost atât de afectat de viaţa bulversată a artistului, aşa încât a fost greu să-şi revină din acea stare. Soţia lui povestea că era atât de obsedat de rol, încât "venea acasă cu barba lui mare şi roşie ca Van Gogh, purtând acele cizme greoaie, şi călcând apăsat prin jurul casei, încât era înfricoşător".

Kirk Douglas a avut propria companie de producţie. S-a împotrivit listei negre anticomuniste de la Hollywood prin angajarea lui Dalton Trumbo să scrie scenariul la "Spartacus" (1960), în care starul hollywoodian a jucat alături de Laurence Olivier.