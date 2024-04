Actorul român Sebastian Stan, transformare uimitoare. Îl va interpreta pe Donald Trump într-un nou film. Cum arată

Actorul român Sebastian Stan, care are un succes debordant la Hollywood, a primit de curând un rol inedit. El îl va interpret ape Donald Trump în filmul biographic "The Apprentice".

Sebastian Stan va juca rolul lui Donald Trump în tinerețe în noul film autobiographic numit "The Apprentice". Celebrul actor va interpreta o versiune mai tânără a fostului președinte al SUA, potrivit Variety, citat de Agerpres.

Lungmetrajul a fost regizat de Ali Abbasi și, după lansarea trailerului, filmul a intrat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes 2024.

Sebastian Stan, transformare uluitoare în Donald Trump

În această peliculă este prezentată ascensiunea spre puterea a omului politic Donald Trump, ajutat de intermediarul politic și avocatul de extremă dreaptă Roy Cohn, interpretat de Jeremy Strong.

Rezumatul filmului "The Apprentice" arată că pelicula biografică este “o scufundare în adâncurile imperiului american”.

Scenariul filmului este scris de Gabe Sherman și este menit să agite spiritele din mediul politic cu ideile controversate care vor fi expuse.

Întreg spectrul politic american de ambele tabere e posibil să aibă un cuvânt de spus cu privire la acest lungmetraj biographic care va scoate la iveală și lucruri mai puțin știute de publicul larg despre Doland Trump.

Din distribuția peliculei mai fac parte Maria Bakalova, în rolul Ivanei Trump, Martin Donovan, în rolul lui Fred Trump Sr, în timp ce Sebastian Stan va interpreta rolul lui Donald Trump.

Pentru ca pelicula să cucerească trofeul Palme d'Or 2024, acesta va initra într-o competiție acerbă. Premiul va fi oferit în mai la Festivalul de la Cannes, iar în această competiție, pe lângă filmul despre viața lui Donald Trump, se înscriu și "Poor Things", "Megalopolis", "Kinds of Kindness", "Parthenope", "Oh Canada", "Emilia Perez" și "The Shrouds".

În trecut, Sebastian Stan, actorul de origine română care face furori la Hollywood cu talentul spu, s-a remarcat în multe filme de succes, precum filmele Marvel "Captain America: The Winter Soldier", "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity War" şi "Avengers: Endgame.

Cel mai recent serial în care a jucat a fost “Pam & Tommy”, unde a jucat alături de Lily James, "Dumb Money" și "The Devil All the Time".

Datorită abilităților sale extraordinare, Sebastian Stan a primit anul acesta premiul Ursul de Argint la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul său din "A Different Man".

„Cred că ceea ce am reușit să transmitem cel mai bine e că avem de-a face cu o creație din dragoste. E un film realizat în timpul pandemiei de COVID, în 22 de zile, în New York. Nu a costat prea mulți bani și era vorba despre un subiect care trebuia prezentat așa cum trebuie” a declarat atunci Sebastian Stan în interviul de după decernarea premiilor.