Actrița cu o avere de milioane de dolari, dar care a pozat neepilată la axilă. De ce a ales să facă acest gest controversat

Mai mult, vedeta a cerut ca fotografiile să fie editate foarte puțin, iar în prim-plan să fie frumusețea sa naturală, dar și corpul imperfect.

Rachel McAdams, așa cum fanii nu s-au așteptat să o vadă. Cum s-a afișat actrița din cunoscutul film „The Notebook”

Rachel McAdams a apărut într-o ședință foto neobișnuită, surprizându-și fanii. Actrița, în vârstă de 44 de ani, și-a arătat părul din zona axilei, în timp ce stătea pe o canapea, lăsându-se fotografiată pentru publicația Bustle, notează DailyMail.

Astfel, imaginile au fost editate foarte puțin, la cererea actriței. Faptul că a fost neepilată la axilă s-a văzut și într-o altă fotografie, când Rachel McAdams s-a pozat într-o rochie lungă și albă.

Vedeta de la Hollywood are o fată și un băiat cu partenerul ei, scenaristul Jamie Linden. Chiar și așa, a lăsat inhibițiile deoparte și s-a arătat așa cum fanii ei nu se așteptau.

„Cu această fotografie, port lenjerie de corp din latex. Totodată, am doi copii. Acesta este corpul meu (...). Este în regulă să vrei să arăți bine și să vrei să fii sănătos, dar asta e diferit pentru fiecare dintre noi”, a precizat actrița.

Rachel McAdams își promovează, în prezent, filmul „Are You There God? It's Me Margaret/ Ești acolo, Doamne? Sunt eu, Margareta”, o adaptare cinematografică după cartea scriitoarei Judy Blume.

Actrița și-a luat, la un moment dat, o pauză de la actorie, pentru a-și pune sănătatea mintală pe primul loc

În lungul ei interviu acordat pentru Bustle, Rachel a recunoscut că încă se simte „vinovată” că și-a luat o pauză de doi ani de la actorie, la apogeul carierei sale la mijlocul lui 2010.

În timp ce reflecta la decizia ei de a-și fi refuzat rolurile principale din The Devil Wears Prada, Casino Royale, Mission: Impossible III, Iron Man și Get Smart, actrița a dezvăluit că pauza ei a făcut-o să se întrebe dacă nu cumva „dă cu piciorul la tot”.

„M-am simțit vinovată că nu am ținut cont de oportunitatea care mi s-a oferit, pentru că știam că sunt în locul potrivit. Dar știam și că nu nu știam, de fapt, ce aveam nevoie, cu adevărat”, a afirmat ea.

În timpul scurtei pauze de la actorie, vedeta a spus că inițial nu știa „de ce” își ia concediu.

„Mi-au trebuit ani să înțeleg ce făceam intuitiv”, a explicat Rachel, spunând că prioritatea sa numărul unu era sănătatea ei mintală, mai ales că se confrunta cu faimă încă de la o vârstă fragedă.

În cele din urmă, pauzele ei de la actorie, de-a lungul anilor, au ajutat-o la modul real și au făcut-o mai puternică: „M-a ajutat să simt că mi-am reluat controlul”, a adăugat ea.

Faptul că a trecut de la angajată la McDonald's, timp de trei ani, deși era absolventă de facultate, la a deveni una dintre cele mai cunoscute și talentate actrițe a tulburat-o.

„Nu mergi la școala de teatru ca să înveți cum să faci față la asta. Nu există nicio carte despre cum să treci peste asta”, a mai spus ea.

