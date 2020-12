Adda, confesiune ce i-a surprins pe fani! Cu ce probleme s-a confruntat: „Și uite așa a stat Addutz trei săptămâni în pat”

Adda și Cătălin Rizea, partenerul său de viață

Sa gasesc bucurie in ceea ce am deja. Sa nu mai alerg dupa lucrurile care alearga de mine. Sa accept si sa iau totul asa cum vine. Sa nu ma mai intreb de ce. Sa nu-mi mai fac scenarii pentru ca, in unele situatii, cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci este sa nu faci nimic. Sa am grija de mintea, sufletul si trupul meu-alergate de atata timp dupa visuri marete si nebune care nu se implinesc daca pun presiune. Sa am grija de sanatatea mea. Sa mananc sanatos. Sa nu mai neglijez acest aspect important. Imi planificam totul la secunda dar uitam ca in timpul zilei trebuie sa si MANANC! Pana cand organismul mi-a dat 2 perechi de palme si mi-a zis “stai jos, 4!”😂

Si uite asa a stat Addutz in pat 3 saptamani cu perfuzii, alergii, injectii. Primeam mesaje-“Cand facem aia? Cand ai timp sa aia? Putini oameni m-au intrebat-“Esti bine?”.

Adda și Cătălin Rizea la „Chefi la cuțite”, sezonul 8

Si asa mi-am dat seama ca nu am cum sa le fac pe toate! Nu am cum sa fiu peste tot in acelasi timp! Nu am cum sa fiu ACOLO pentru toata lumea. Oamenii trebuie sa se mai “ajute” si singuri. Si asta nu inseamna egoism! Inseamna prioritati si maturitate! Mi-am dat seama ca cei mai de pret oameni sunt cei care stau langa tine si la greu, nu doar cand faci performanta! Si acei oameni trebuie apreciati si iubiti, sunt rari! Am invatat din nou sa ma iubesc, sa ma accept, sa ma iert si am inteles, la nivel emotional, de ce am esuat in unele situatii.

Ma gaseste sfarsitul lui 2020 cu un sentiment de liniste pe care nu l-am avut de mult. In jurul meu e doar iubire- Cata, Alex, cateii si toate ideile creative pe care abia astept sa le pun in practica! Ce pot sa-mi doresc mai mult?!

Bine, fie vorba intre noi imi doresc alt brad!😂 Dau cu aspiratorul de 10 ori pe zi pentru ca husband a vrut sa miroase a brad in casa. Ce credeti? Nu miroase! Miroase a mango de la betisoarele parfumate.😂 Cainii imprastie pinii peste tot. E misto rau! Maine cred ca-i fac vant si il impodobesc pe Cata! 😂”, a scris Adda pe pagina sa oficială de Instagram.

Adda și Cătălin Rizea au făcut spectacol la „Chefi la cuțite” și „Te cunosc de undeva”

Anul 2020 a fost unul plin de proiecte pentru Adda. Fanii au putut s-o vadă pe artistă în calitate de concurentă în sezonul 15 al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Aceasta a demonstrat încă o dată faptul că își merită pe deplin titulatura de artistă, fiindcă se pricepe de minune la făcut show pe scenă.

Nici soțul Addei nu a fost mai prejos, în anul 2020. Pe acesta am putut să-l vedem în calitate de concurent în sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, acolo unde a reușit să ajungă printre cei nouă semifinaliști! Chiar dacă nu a ajuns și în finală, acesta a demonstrat că se pricepe de minune la gătit și că Adda are toate motivele să fie mândră.

De asemenea, pe cei doi am putut să-i vedem în sezonul 3 al îndrăgitei emisiuni „Asia Express” de la Antena 1. Împreună Adda și Cătălin Rizea au reușit să treacă peste zeci de misiuni dificile și să arate că formează un cuplu solid.