Adda, fericită că a făcut febră mare, în mod natural. Ce a spus despre tratament: „E a doua oară după 12 ani”

Adda, una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi, le-a dat fanilor o veste importantă, legată de starea ei de sănătate. De ceva timp, artista urmează un tratament pentru boala Lyme.

Adda, mesaj pentru fani în legătură cu tratamentul pe care îl urmează

Cântăreața a anunțat pe pagina ei de Facebook că a răcit și că organismul ei a reacționat rapid. Deși tratamentul pe care îl urmează îi induce febra, pentru a-și întări organismul, de data asta a făcut febră mare, în mod natural, semn că tratamentul pentru boala Lyme funcționează deja.

„Am febră mare, natural. Nu am covid. E o răceală. Ideea e că din cauza Borreliei, eu nu am făcut febră niciodată. Este a doua oară după 12 ani, când fac febră natural, nu indusă de hipertermie. Semn că tratamentul funcționează și că sistemul imunitar începe să-și facă treaba! Doamne ajută! Mă simt ca naiba, jur! Dar sunt fericită!', a scris Adda pe rețeaua socială.

„Mai este un drum destul de lung până la vindecarea completă. Am trecut de prima etapă a tratamentului care, teoretic, ar fi trebuit să fie cea mai dificilă. Mă simt mult mai bine, simptomele s-au diminuat cu 70%. Merg înainte cu tratamente și injecții.

Doi ani de zile a fost crunt să merg la foarte mulți doctori și să fiu trimisă la psihiatrie. A început brusc, eram acasă, am avut niște erupții foarte urâte și am ajuns la urgențe. S-a dus la trahee, apoi la rinichi, am avut probleme cu respirația. Apoi au început simptomele neurologice, durerile migratoare. Acesta este primul semn de borelioză’, a povestit Adda, în urmă cu ceva timp, scrie Avantaje.

Celebra artistă a mers, aproape doi ani, la diverși medici, timp în care a primit numeroase diagnostice și tratamente greșite. Într-un final, Adda a aflat că, în realitate, suferă de boala Lyme (Borelioză) și Bartonella, care i-au cauzat probleme de respirație, erupții pe piele, dureri. De câteva luni, ea urmează tratamente de hiperbară, hipertermie și injecții, care nu sunt tocmai confortabile.

„Acel moment când reziști la o temperatură de 60 de grade, corpul tău atingând 40, o oră și ceva. Merit o ciocolată! Da, încă nu o mănânc. După ce se duce Gogutz la mă-sa, o halesc pe toată!”, a mai povestit ea.

Cântăreața a crezut, inițial, că s-a îmbolnăvit în urma mușcăturii de căpușe ori de țânțari, insecte purtătoare de bacteria Borrelia. Medicii au descoperit însă că boala de care suferă este genetică.

Adda a suferit aproape doi ani, din cauza unor tratamente și diagnostice greșite pe care le-a primit. La acea vreme, artista a ajuns la Urgențe cu o reacție alergică, după ce îi apăruseră pe corp erupții, panicându-se totodată.

