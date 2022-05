Cum au arătat Adda și Cătălin Rizea în ziua cununiei: „Ca la noi, la nimeni”. Cei doi au împlinit 6 ani de când sunt soț și soție

Adda a publicat pe contul său de Instagram o serie de imagini de la cununia cu Cătălin Rizea. Vedeta a specificat că și-a dorit o cununie în aer liber, într-un loc frumos, dar a întâmpinat niște dificultăți în privința documentelor care nu puteau fi scoase din primărie, așa că au spus DA în fața ofițerului de stare civilă în primărie pe 26 mai și au semnat actele de soț și soție și 2 zile mai târziu au făcut o cermonie fără acte de față cu invitații, în locul pe care și l-au dorit.

Adda a povestit despre ziua în care s-a cununat în primărie și ziua în care a avut parte de ceremonia cu invitați. Artista era însărcinată în ziua cununiei.

Adda și Cătălin Rizea au împlinit 6 ani de când sunt soț și soție

„Well, am mai zis “că la noi, la nimeni” de atâtea ori. Am decis în 2016, să facem cununia civilă în Târgu Mureș. Am căutat o locație care ne-a plăcut dar era în afară orașului. Că să ne putem căsători civil acolo, a trebuit să-mi fac flotant. Cununia cu toată familia era programată pe 28 Mai, însă noi a trebuit să ne căsătorim mai devreme pentru că nu ne lăsau să scoatem actele oficiale din primărie.

Pe 28 urmă doar să fake-uim. Așa că, ne-au chemat pe 26. În drum spre primărie a plouat cu gheață. Eram în mașină: eu, Câtă și mama în spate care zicea întruna “vaaai! Dacă plouă poimâine?!”. Ne așteptau acolo 3 prieteni”, a scris Adda pe Instagram.

Vedeta a povestit că în primărie a fost îmbrăcată sport, comparativ cu ziua în care a avut parte de ceremonia cu invitați, în care a purtat o rochie albă, lungă, cu dantelă în partea de sus.

Tata se învoise de la muncă și era pe drum. Am ajuns, am fugit din parcare spre clădire și când am intrat eram toți fleașcă. Nici nu ne dădeam seama ce se întâmplă. În pantaloni de trening, ciufuliți și uzi. Eu gravidă și cu toate stările posibile. Mi-a dat Alina, prietenă mea, un buchet de flori. Arătăm superb, ceva de vis. În scurt timp, s-a adunat toată gașcă.

Tata, în salopetă de la muncă, noi în trening, mama îmbrăcată frumos, la fel și prietenii noștri. Cu telefonul pe facetime, să vadă și mama lui Câtă. Doamna de la primărie, ofițerul de stare civilă, a băgat o casetă într-un casetofon și a început să se audă un barait puternic și piesă aferentă: TAAA TA TA TAAAA, TAAA TA TA TAAA. Râdeam că prostii toți. Zici că eram din bancurile cu Bulă. Am răspuns la întrebările întrebătoare în hohote de ras, apoi eu, in hohote de plâns. Nah, de la hormoni! așa că: La mulți ani, baby! 6 ani! Love u! Pozele sunt de la cununia oficială.

Adda și Cătălin Rizea au împreună un copil superb, pe nume Alexandru. În ultima perioadă, Adda a trecut prin clipe grele, din cauza unui diagnostic greșit primit.

