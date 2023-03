Adda lansează piesa „Destin” și face un nou pas în carieră: trece totul sub propriul label, Baladda Records. Cum sună melodia

Adda și-a surprins fanii cu o nouă piesă compusă de ea, intitulată „Destin”. Artista a reușit să emoționeze publicul prin versurile sale cu fiecare lansare muzicală semnată de ea. Iată că, de această dată, cântăreața și compozitoarea a trecut la o nouă etapă în cariera ei.

Adda, despre noua piesă: „Destin”. Cum sună melodia și ce a spus artista despre proiectul muzical

Ce spune cântăreața despre melodia „Destin”:

“E o piesă care a venit foarte natural, parcă s-ar fi scris singură. Ni se întâmplă tot timpul să invocăm destinul atunci când lucrurile nu merg așa cum ne dorim noi, și uităm că noi suntem cei care scriu acest destin. Este o piesă despre o poveste care se termină, dar iubirea încă se simte”, spune ea, într-un comunicat de presă.

Citește și: Pregătirile intense pe care ADDA le face pentru noul sezon Te cunosc de undeva! Cum „o ajută” soțul ei, Cătălin Rizea, să repete

Odată cu lansarea acestei melodii, Adda face un nou pas în carieră, devine artist independent, sub egida propriului ei label „Baladda Records”.

“Piesa este compusă împreună cu Vlad Mazarel și este prima piesă pe care o lansez 100% independent, prin propriul meu label, Baladda Records. Au mai fost co-producții până acum, dar am decis să fac pasul cel mare și să iau în propriile mâini tot ce ține de proiectul Adda. Pentru mine e un nou început!”, mai spune ea.

Anul trecut artista a lansat bestseller-ul Cele trei Adda, o carte care a permis cititorilor să intre în universul ei și să o descopere prin cele mai intime trăiri și sentimente.

“Cartea a fost pentru mine un soi de confesiune și tot ce a venit după mi-a dat curaj, m-a făcut să îndrăznesc și mai mult în cariera mea. Sa lansez Baladda Records e un proiect la care visez de multă vreme și am simțit că acum este momentul să trec la niveul următor!”, explică Adda.

Pe lângă noutățile muzicale, Adda revine anul acesta și în televiziune, fiind pentru a doua oară parte din proiectul “Te cunosc de undeva”, show de debutează pe 1 aprilie, la Antena 1.

Citește și: ADDA și Codruţa Filip se alătură sezonului 19 „Te cunosc de undeva!”. Cu cine vor face echipă

Ce a declarat Adda Baladda după ce s-a aflat că va participa la Te cunosc de undeva! sezonul 19. Ce emoții o încearcă

Adda a mărturisit faptul că are emoții să se aventureze în show-ul Te cunosc de undeva! sezonul 19.

„Am mari emoţii, când urc în lift, am senzaţia că am uitat tot, mai ales că sunt o persoană foarte competitivă, de fel. Partenerul meu, pe care îl voi prezenta simplu, stand up artistul, e un om foarte, foarte fain, un tip foarte amuzant. Îl ştiam de pe TikTok şi am avut plăcerea să descopăr un om bun, sufletist, cu care cu siguranţă voi face super echipă. Faptul că pornesc la drum alături de un comedian mi se pare un avantaj!”, a mai dezbăluit ADDA.

La rândul lui, artistul alături de care va concura declară: „Nu mă cunoşteam cu ADDA, o ştiam doar de la Asia Express şi o apreciez pentru vocea şi talentul ei. Trebuie să recunosc că am mari emoţii pentru interpretare, pentru că atunci când cânţi cu cineva care o face foarte bine, nu vrei să dezamăgeşti. O să îmi fie greu să mă epilez, deşi îmi plac travestiurile, îmi place să imit. Şi mai cred că cel mai greu îmi va fi să renunţ la barbă. Va fi o călătorie interesantă!”.

Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă, ce va putea fi urmărit începând din 1 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Relația dintre Lia și Petru complică tot mai mult situația ▶ Vezi episoadele noi Lia - Soția soțului meu în AntenaPLAY