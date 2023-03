Adda s-a pozat imediat după duș, doar într-un prosop. Cum arată artista în intimitatea locuinței

Adda Baladda este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, atât pentru muzica ei care s-a clasat deseori în topurile muzicale românești, cât și pentru personalitatea sa naturală cu care a cucerit inimile tuturor.

Adda, doar într-un prosop după duș. Cum arată cântăreața și ce a scris despre imagine

Adda Baladda a făcut o postare pe rețelele de socializare unde le-a arătat tuturor cum arată ea după ce face duș. Însă aceasta nu s-a pozat oricum, ci acoperită doar cu un prosop. Fanii au reacționat imediat și i-au scris multe mesaje.

Cântăreața și compozitoarea a renunțat la inhibiții și a făcut publică imaginea pe rețelele de socializare, unde a primit mii de aprecieri. Arată foarte bine și are cu ce să se mândrească. „Sunt pe drum. Ajung în 5 minute”, a scris vedeta în descrierea imaginii, într-un mod ironic.

Soțul ei, Cătălin Rizea, a reacționat și el, scriindu-i astfel: „Omleta este gata!”, în semn de glumă. Cei doi soți sunt cunoscuți pentru naturalețea relației lor și pentru modul în care aceștia se tachinează. Chiar și Zarug s-a amuzat și a ținut să îi scrie câteva cuvinte, la fel, tot în glumă.

Ce a declarat Adda Baladda după ce s-a aflat că va participa la Te cunosc de undeva! sezonul 19. Ce emoții o încearcă

Adda a mărturisit faptul că are emoții să se aventureze în show-ul Te cunosc de undeva! sezonul 19.

„Am mari emoţii, când urc în lift, am senzaţia că am uitat tot, mai ales că sunt o persoană foarte competitivă, de fel. Partenerul meu, pe care îl voi prezenta simplu, stand up artistul, e un om foarte, foarte fain, un tip foarte amuzant. Îl ştiam de pe TikTok şi am avut plăcerea să descopăr un om bun, sufletist, cu care cu siguranţă voi face super echipă. Faptul că pornesc la drum alături de un comedian mi se pare un avantaj!”, a mai dezvăluit ADDA.

La rândul lui, artistul alături de care va concura declară: „Nu mă cunoşteam cu ADDA, o ştiam doar de la Asia Express şi o apreciez pentru vocea şi talentul ei. Trebuie să recunosc că am mari emoţii pentru interpretare, pentru că atunci când cânţi cu cineva care o face foarte bine, nu vrei să dezamăgeşti. O să îmi fie greu să mă epilez, deşi îmi plac travestiurile, îmi place să imit. Şi mai cred că cel mai greu îmi va fi să renunţ la barbă. Va fi o călătorie interesantă!”.

Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă, ce va putea fi urmărit începând din 1 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

