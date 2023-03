Adda, speriată după ce a găsit o căpușă în pat. Artista, diagnosticată cu boala Lyme, trage un semnal de alarmă îngrijorător

Adda a trecut printr-un adevărat coșmar înainte de a fi diagnosticată cu boala Lyme. Deși aproape nu se mai putea mișca, îndrăgita artistă a primit o mulțime de diagnostice greșite, însă acum vorbește deschis despre problemele ei de sănătate. Vedeta face tot posibilul să îi informeze pe prietenii ei virtuali în legătură cu pericolul căpușelor, dar și a altor insecte și recent, a transmis un mesaj îngrijorător.

Ce a transmis Adda în mediul online după ce a găsit o căpușă în pat. La ce trebuie să fim atenți cu toții

Adda a povestit în nenumărate rânduri cum s-a ales cu această afecțiune și acum trage un semnal de alarmă. Cu toate că se prespupunea că sezonul căpușelor ar începe odată cu venirea căldurii, situația stă altfel acum.

Vedeta a povestit îngrozită că tocmai ce a găsit o căpușă în pat și chiar dacă pe ea nu o mai poate afecta, încearcă să îi ferească pe cei dragi. Ea a explicat că presupune că aceasta ar fi fost adusă în casă de cei doi cătei, deși aceștia sunt cu toate deparazitările la zi.

În acest context, ea a postat imaginea cu „inamicul” pe contul ei de Instagram și a oferit mai multe detalii.

„Am vrut să fac postare despre asta când începea teoretic sezonul lor. Dar având în vedere cât de schimbătoare e vremea. Deci tocmai am găsit o căpușa în pat. La o oră după ce am scos câinii afară. Câinii au protecție. Teoretic nu are cum să-i muște, dar se poate plimbă pe ei. Se poate plimbă peste tot. Urcă și gardul, e groasă. Asta părea nemâncată. O să verific toată casa. Fiecare mm. Ideea e că, eu nu am cum să mai pățesc nimic pentru că deja am Lyme, dar e foarte periculos pentru ceilalți.”, a transmis Adda, în urmă cu puțin timp, pe rețelele sociale.

De asemenea, în aceeași postare, îndrăgita cântăreață a ținut să le explice oamenilor cum se pot feri de căpușe, dar și cum ar trebui să procedeze dacă sunt mușcați.

„Stropiți curțile!!! Verificați-vă copiii în fiecare zi! Inclusiv în cap, că acolo le place să se înfigă! Dacă aveți animale de companie verificați-le zilnic. Dacă aveți ghinion și va muscă. Nu o scoateți singuri!!!!! Mergeți la spital să o scoată !!!!Vie!!!! Și duceți căpușa la analize la laboratoare, acolo unde se fac analize pe căpușe vii, să vedeți dacă e purtătoare. Dacă luați antibiotic, la 3 săptămâni/ 4 săptămâni de la ultima doză de antibiotic. Faceți RN- AT BORRELIA, sau BORRELIA TEST DE CONFIRMARE METODĂ LINE BLOT sau WESTERNBLOT IGG IGM”, a mai adăugat artista.

