Adelina Pestrițu, apariție provocatoare în sutien. Ce detaliu a atras atenția imediat

Adelina Pestrițu a atras toate privirile cu cea mai recentă apariție în mediul online. Vedeta s-a afișat în sutien, însă toată atenția fanilor a fost îndreptată către un alt detaliu. Iată ce s-a văzut!

Adelina Pestrițu se laudă cu un trup de invidiat, pe care știe cum să îl pună în valoare. Recent, bruneta a postat mai multe fotografii de la festivalul „Nostalgia”, iar ținuta sexy pe care a ales să o poarte nu a trecut neobservată.

Adelina Pestrițu a făcut furori doar în sutien și cu abdomenul la vedere

Adelina Pestrițu și-a etalat silueta impecabilă într-o ținută incendiară, însă urmăritorii săi au rămas fără cuvinte când i-au văzut abdomenul bine sculptat.

„Din punctul meu de vedere ești cea mai îngrijită și bine îmbrăcată femeie pe oriunde te duci”/„Ferească Dumnezeu, abdomenul tău e!”/„Ești perfectă și ai o siluetă de invidiat!”/„Doar eu m-am uitat de 100 de ori?”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile primite de Adelina Pestrițu la imaginile în sutien.

Deși are o siluetă de invidiat, Adelina Pestrițu recunoaște că are și momente când mănâncă alimente calorice. Cu toate acestea, vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, dar și să facă mult sport și tratamente corporale.

„Să știi că pentru asta fac sport, că să mănânc tot felul de prostii. Mănânc toate prostiile. Mănânc și dulciuri, mănânc tot ce se poate. Nu cred că fac excepții. Mănânc burgeri, shaorma, dulciuri, beau câteodată și acidulat. Cred că dacă ai un echilibru, adică mănânci, îți faci toate poftele, dar mergi la sală, îți faci tratamente corporale, te hidratezi bine, nu are ce să se întâmple. Echilibrul este bun în toate”, spunea Adelina Pestrițu pentru Ego.ro.

Adelina Pestrițu a renunțat la implanturile mamare

Adelina Pestrițu a luat decizia de a renunța la implanturile mamare după opt ani. Vedeta susține că, în ciuda aspectului fizic, acestea i-au cauzat probleme de sănătate.

„Am apelat la operații estetice acum mulți ani și nu regret. Nu regret în ideea că operațiile estetice mi-au adus încredere în mine, pentru că aveam nevoie de această stare, dar în timp au apărut și alte efecte la care eu nu mă așteptam, la care eu nu m-am gândit când am făcut anumite intervenții, respectiv cea de implant mamar. Au apărut durerile de spate, în timp am realizat și disproporțiile fizice și mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva.

În primul rând, de la ideea că îmi doresc să fiu și să mă păstrez sănătoasă cât mai mult timp, pentru totdeauna dacă s-ar putea și am luat această decizie, dar după ani de zile în care m-am gândit dacă asta este soluția. Am apelat la discectomia cu alcool, pentru durerile de spate, după salteaua pe care dorm. Am mers la sală, am încercat să îmi întăresc mai tare musculatura spatelui, durerile nu au dispărut și am considerat că ăsta este pasul pe care eu trebuie să-l fac. M-am pregătit un an de zile, tocmai, nu am avut parte de acel șoc. (...) Pot să vă spun că este o decizie înțeleaptă în ceea ce mă privește și mă simt fericită cu alegerea pe care am făcut-o.”, a declarat Adelina Pestrițu, citată de o publicație mondenă.