Adelina Pestrițu și-a cumpărat mașina visurilor sale! Cum arată noua achiziție a vedetei. Interiorul este de-a dreptul spectaculos

Adelina Pestrițu și-a luat urmăritorii prin surprindere atunci când a postat pe rețelele de socializare imagini cu noua sa mașină. Cât a scos din buzunar frumoasa brunetă ca să își vadă visul împlinit!

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite vedete de la noi din țară. Bruneta se mândrește cu o carieră de succes și o familie superbă, iar, de curând, a reușit să își achiziționeze mașina la care visa de o bună perioadă de timp.

Într-un videoclip postat pe contul personal de Instagram, Adelina Pestrițu le-a prezentat fanilor bijuteria pe patru roți, evaluată la peste 200.000 de euro, potrivit romaniatv.net. Iată cum arată!

Cum arată noua mașină a Adelinei Pestrițu

Adelina Pestrițu nu s-a jucat când a venit vorba de ultima ei achiziție. Bruneta și-a adăugat la colecție o nouă bijuterie și nu vorbim de diamante, ci de una pe patru roți. Este vorba despre un bolid de lux, care fură ochii oricui.

Frumoasa brunetă a mărturisit că este mașina visurilor sale și că abia aștepta să intre în posesia ei. Se pare că valoarea bolidului ajunge undeva la 200.000 de euro, iar ca să fie și mai spectaculos, a decis ca interiorul să fie portocaliu.

„Apropiații știu cât de mult mi-am dorit un G Class și parcă atunci când l-am cumpărat au răsuflat liniștiți sperând că n-o să-i mai înnebunesc. Surpriză! Acum o să-i înnebunesc și mai tare pentru cât de mult îmi place. Deci nu vor scăpa de mine! Am păstrat secretul pentru că timp de o lună cei de la firma auto au lucrat intens pentru a-i da o nouă înfățișare printr-un interior personalizat, schimbat aproape în totalitate. Îmi doream ca mașina în care îmi petrec cel mai mult timp să fie una sigură, spațioasă și, desigur, elegantă.”, a scris Adelina Pestrițu, la postarea de pe contul personal de Instagram.

Adelina Pestrițu a renunțat la implanturile mamare

Adelina Pestrițu a luat decizia de a renunța la implanturile mamare după opt ani. Vedeta susține că, în ciuda aspectului fizic, acestea i-au cauzat probleme de sănătate.

„Am apelat la operații estetice acum mulți ani și nu regret. Nu regret în ideea că operațiile estetice mi-au adus încredere în mine, pentru că aveam nevoie de această stare, dar în timp au apărut și alte efecte la care eu nu mă așteptam, la care eu nu m-am gândit când am făcut anumite intervenții, respectiv cea de implant mamar. Au apărut durerile de spate, în timp am realizat și disproporțiile fizice și mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva.

În primul rând, de la ideea că îmi doresc să fiu și să mă păstrez sănătoasă cât mai mult timp, pentru totdeauna dacă s-ar putea și am luat această decizie, dar după ani de zile în care m-am gândit dacă asta este soluția. Am apelat la discectomia cu alcool, pentru durerile de spate, după salteaua pe care dorm. Am mers la sală, am încercat să îmi întăresc mai tare musculatura spatelui, durerile nu au dispărut și am considerat că ăsta este pasul pe care eu trebuie să-l fac. M-am pregătit un an de zile, tocmai, nu am avut parte de acel șoc. (...) Pot să vă spun că este o decizie înțeleaptă în ceea ce mă privește și mă simt fericită cu alegerea pe care am făcut-o.”, a declarat Adelina Pestrițu, citată de o publicație mondenă.