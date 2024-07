Adevăratul motiv pentru care Nicki Minaj nu a mai venit să cânte la SAGA Festival 2024 din București. Ce a transmis

Nicki Minaj trebuia să urce în acest weekend pe scena de la SAGA Festival din București, dar și-a anulat concertul cu doar 3 ore înainte.

Mii de fani o așteptau pe Nicki Minaj să urce pe scena festivalului SAGA din capitală și pentru mulți ea a fost motivul pentru care ei și-au cumpărat bilet la acest festival.

Nicki Minaj și-a anulat concertul din capitală cu doar 3 ore înainte

Se pare că rapperița a decis să anuleze cu doar 3 ore înainte concertul pe care avea să îl susțină pe scena din capitală.

Artista a ales să nu mai concerte la SAGA Festival și a făcut o postare pe contul ei de Instagram prin care își anunța cu regret fanii că nu va mai ajunge în România.

Cântăreața a ales să nu călătorească în București și a dat vina pe protestele care aveau loc în Piața Victoriei.

„Din motive de îngrijorare pentru siguranța mea și a echipei noastre, am fost sfătuită de echipa mea de securitate să nu mă deplasez la festivalul din România din această seară din cauza problemelor de siguranță legate de protestele din zonă. Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți cu altă ocazie. Ca mamă, trebuie să mă asigur că iau decizii corecte pentru ca eu să ajung acasă la fiul meu și pentru ca echipa mea să ajungă acasă la familiile lor. Să nu iau în considerare sfatul securității în acest moment nu este ceea ce cred că ar trebui să fac. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin. Sunt foarte încântată să-mi văd fanii vinerea aceasta la Londra pentru un alt spectacol foarte special la Wireless Festival”, a scris Nicki Minaj pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter).

Cu toate acestea, duminică în București nu au fost deloc proteste și se pare că se anunțaseră un protest al contabililor pentru luni, 8 iulie. Aceștia vor protesta astăzi împotriva măsurilor fiscale.

Festivalul SAGA se desfășoară spre periferia orașului, în zona Băneasă, în timp ce protestul va fi destul de departe de acea zonă. Mai mult decât atât, protestul e programat abia astăzi, după ce festivalul SAGA deja s-a încheiat.

„Cu inima grea trebuie să anunțăm că Nicki Minaj tocmai și-a anulat reprezentația din cauza protestului de mâine de la București. Această știre ne-a lăsat pe toți bucăți, și știm că este o dezamăgire imensă pentru voi toți, așa cum este și pentru noi. Toate biletele nescanate de duminică de o zi vor primi o rambursare. Vă mulțumesc pentru înțelegere și susținere în aceste momente dificile. Apreciem răbdarea de care ai dat dovadă și vom oferi actualizări suplimentare în cel mai scurt timp posibil”, au scris organizatorii festivalului SAGA în mediul online.

Anunțul artistei nu a fost deloc bine primit de fani, în special după ce aceștia au fost deja dezamăgiți de reprezentația lui DJ Hardwell, când artistul a mixat doar pentru 10 minute și apoi a coborât de pe scenă.

Destul de revoltat pe organizatorii evenimentului, DJ Hardwell a anunțat la microfon că el ar fi vrut să facă show pentru publicul său, dar se pare că aparatura pusă la dispoziție de organizatorii SAGA nu îl ajută deloc.

"Vreau să mixez pentru voi, tot echipamentul m-a dezamăgit. Nu pot presta. Îmi pare rău. Trebuie să anulez spectacolul, ca să ştiţi. Mulţumesc!", a mărturisit pe scenă DJ-ul.

Organizatorii au spus ulterior că ar fi fost dispuși să resolve problemele întâmpinate de artist.

"Ei bine, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de pe alte cinci scene au ajuns să performeze în prima zi de la SAGA și tu nu. Echipamentul a venit tocmai din Olanda, la fel ca tine. Același set pare să funcționeze perfect pentru Will Sparks chiar acum. Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA de anul acesta pentru artiștii și rave-rii noștri.

Am fi rezolvat orice probleme tehnice fără efort și rapid, dacă ne-ai fi lăsat și nu ai fi oprit setul atât de curând. Am făcut tot ce am putut pentru a răspunde solicitărilor tale, inclusiv plățile convenite. Ne pare rău pentru fanii tăi și ai noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârșit cântând la București. Îți dorim numai bine!", a fost răspunsul organizatorilor festivalului SAGA.