Adi Istrate rupe tăcerea după ce a fost acuzat că și-a înșelat iubita cu Erika Isac, interpreta piesei Macarena. Ce a declarat

Adi Istrate a luat cuvântul după ce detaliile controversate despre despărțirea dintre el și fosta lui iubită au luat amploare pe internet. Iată ce declarații a făcut cântărețul!

Ariana Furnea, fosta iubită a cântărețului Adi Istrate, a făcut recent o serie de dezvăluiri cu privire la despărțirea dintre ei doi, subiect care a luat, ulterior, o mare amploare pe internet și în showbiz. Aceasta l-a acuzat pe Adi Istrate că a jonglat între ea și Erika Isac, lucru pe care l-a aflat mult mai târziu.

După ce declarațiile Arianei Furnea au devenit virale pe rețelele de socializare, Adi Istrate a rupt tăcerea și a ținut să își spună partea de poveste. Iată ce a declarat!

Citește și: Cine este Adi Istrate, fostul iubit al Erikăi Isac care a devenit virală cu piesa Macarena. Cu ce se ocupă și cum arată bărbatul

Adi Istrate a făcut declarații după ce a fost acuzat că și-a înșelat fosta iubită cu Erika Isac

Adi Istrate nu a negat acuzațiile care i se aduc și a ținut să precizeze că a fost o perioadă dificilă pentru el, în care a fugit de sentimentele pe care le avea. Însă, după ce analizat mai bine situația, a constat că cel mai bine este să își asume ceea ce simte pentru Erika Isac.

„Da, eram într-o relație. A fost greu, a fost foarte greu. Am fugit foarte mult să vorbesc despre asta, pentru că nu m-am simțit nici eu conforbatil, nu a fost okay, clar, dar cumva mi-am dat seama că nu este o chestie de care trebuie să fug. Asta am făcut pentru că așa a fost să fie”, a dezvăluit Adi Istrate, citat de Cancan.

Citește și: Revoltă în rândul părinților după ce au aflat că Erika Isac, interpreta piesei Macarena, va cânta la Balul Bobocilor, în Oradea

Ce afirmații a făcut fosta iubită a lui Adi Istrate

Ariana Furnea a vizionat, la recomandarea prietenilor săi, un podcast, unde Erika Isac a vorbit despre începuturile relației sale cu Adi Istrate, unde a precizat faptul că acest ar fi fost cumva combinat.

Ariana Furnea a explicat faptul că ea și Adi Istrate încă aveau o relație în perioada în care el și Erika Isac s-au cuplat, iar ea nu știa despre situația produsă. În acele momente, Adi și Erika erau concurenți într-o emisiune de voce, care i-a ținut departe de telefoanele mobile.

Ariana a mai adăugat că, deși Erika a spus că ei au decis să formeze un cuplu în luna septembrie a acelui an, ea și Adi Istrate au mai mai format un cuplu chiar și în luna octombrie.

„Am văzut că este menționat în acest podcast faptul că pe 1 septembrie ei ar fi făcut atunci un an de zile. Vreau să menționez la rândul meu că el a ieșit din emisiune în octombrie, dacă nu mă înșel, apoi am mers împreună la Pitești, era octombrie și noi încă eram împreună. Prin asta eu înțeleg că am avut toți trei ceva împreună, timp de o lună de zile, bineînțeles involuntar din partea mea.

(...) Nu aveau acces la telefoane, le primeau o dată pe săptămână, pentru 10 minute maxim. Eu eram sunată de fiecare dată când el își primea telefonul, îmi spunea că mă iubește. Am fost sunată până în ultimul moment, când a ieșit din emisiune. Nu mi s-a atras atenția asupra faptului că s-a întâmplat ceva care m-ar fi inclus și pe mine”, a declarat fosta iubită a lui Adi Istrate, citată de Spynews.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările