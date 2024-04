Adrian Minune a dezvăluit câți bani a făcut cel mai mult în cadrul unui singur eveniment! Iată ce detalii mai puțin știute a mai dezvăluit artistul!

Adrian Minune, 200 000 de euro într-o singură seară la nuntă! „Vreau să văd dacă poți să îmi cânți câți bani am eu” | Hepta/ YouTube Selly

Adrian Minune, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele de la noi din țară, i-a luat prin suprindere pe internauți atunci când a vorbit despre sumele pe care le obține în urma cântărilor și evenimentelor pe care le are.

Invitat în cadrul unui test poligraf organizat de influencerul Selly, Adrian Minune a făcut dezvăluiri mai puțin așteptate, dar și extrem de emoționante alături de fiica sa, Karmen Minune.

Iată ce întrebări a primit artistul și cum a fost posibil să primească o sumă atât de mare în cadrul unui singur eveniment!

Adrian Minune, 200 000 de euro într-o singură seară la nuntă!

Celebrul manelist a fost supus unui test poligraf chiar de către fiica sa, Karmen, care a venit pregătită cu o listă de întrebări pentru tatăl ei, la care acesta ar trebui să răspundă sincer pentru a nu fi demascat de aparatul poligraf pe care Selly îl folosește în vlogurile sale.

Astfel, Karmen l-a surprins chiar și pe Adrian Minune cu întrebările, nu doar pe internauți.

După o serie de întrebări la care artistul a răspuns sincer, fiica lui a venit cu o întrebare la care nu mulți se așteptau, dar care a primit un răspuns uluitor.

„Care a fost cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o la o nuntă?” a întrebat Karmen.

„O cântare legată, poate un program, pauză, program, pauză, dar cei mai mulți bani cu care ai plecat” a mai ținut să specifice aceasta.

„Având în vedere că am schimbat multe generații, am schimbat și culoarea banilor, multe bancnote. Mi-e greu să spun. Pot să spun că am luat bancnote de câte 10 000 de lei de la ora 10 seara până la 12 a doua zi fără să mă opresc. 200 000 de euro într-o seară.

Am dat de cineva care, nu dau nume, era fanul meu și a zis: << Vreau să văd dacă poți să îmi cânți câți bani am eu >> și arunca numai din acelea de 10 000 (n. r. de lei), acelea de Bălcescu, nu știu dacă le-ai prins, cred că știi banul acesta. 200 000 pe vremea aceea, acum 30 de ani pe ștrand la Titan. De la un singur om am primit banii aceștia” a spus Adrian Minune.

Selly a intervenit, de asemenea, și l-a întrebat cum a procedat cu banii și câți baieți se ocupau de colectarea banilor.

„Era o masă plină de bani, îți aruncau în piept cu ei așa. Aveam (n. r. băieți) și avem.” a răspuns celebrul manelist, dar fără să dea numărule exact de persoane care se ocupă de strângerea banilor.

Totodată, Adrian Minune a specificat că suma de 200 000 nu a fost un caz singular.

„S-a mai întâmplat de multe ori așa cântări cu 200 000 de euro sau aceea a fost una (n. r. singulară) ?” a întrebat Selly.

„Prin America s-a luat mulți bani și în România s-a luat cam aceeași sumă, Germania în 90 am luat 60 000 de mărci, imediat după revoluție.” a răspuns sincer Adrian Minune.

