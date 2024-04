Adrian Minune și-a tatuat tot spatele și a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului. Pentru ce se pregătește

Adrian Minune îi impresionează pe internauți! Artistul a apelat la două schimbări majore în ceea ce privește aspectul său fizic! Iată pentru ce eveniment important se pregătește cu nerăbdare!

Adrian Minune pare din ce în ce mai preocupat de aspectul său fizic, mai ales că în perioada următoare va avea loc un eveniment extrem de important în familia artistului.

Cunoscutul manelist și iubit de întreaga țară, și-a impresionat fanii cu adevărat în ultima perioadă dând dovadă că este din ce în ce mai interesat de felul în care arată și se prezintă zi de zi, dar și la evenimente.

Citește și: Adrian Minune, surprins în timp ce mergea cu autobuzul. Imaginile au devenit virale: „Calitate de om”

Iată prin ce schimbări a trecut artistul și cum vrea să arate în 3 luni de la intervenția chirurgicală pe care a suferit-o de curând.

Adrian Minune și-a tatuat tot spatele

Se pare că Adrian Minune este mai deschis ca niciodată la schimbările în privința aspectului său fizic și a decis să își tatueze tot spatele. Imaginile suprinzătoare i-a uimit pe internauții care îl urmăresc și care îl îndrăgesc cu adevărat.

În tatuajul artistului se observă scările care duc spre împărăția cerurilor, Dumnezeu care stă pe scările respective înconjurate de nori și de două păsări, dar și un om umil care se roagă și care stă la baza scărilor.

Tatuajul are o semnificație extrem de puternică, artistul dând dovadă de credința pe care o poartă față de Divinitate.

Cele două păsări au o semnificație extrem de sugestivă. Vulturul denotă putere, curaj, forță, viziune clară și libertate la înălțime, iar porumbelul reprezintă un nou început, puritate, pace și iubire.

Citește și: Afecțiunea pe care Adrian Minune o are. Care este motivul pentru care el nu a mai crescut în înalțime. Ce a spus fiica acestuia

Totuși, artistul nu s-a oprit aici în privința aspectului său fizic și a decis să apeleze și la o intervenție chirurgicală prin care să își micșoreze stomacul.

Adrian Minune a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului

Iubitul cântăreț de manele urmează să împlinească frumoasa vârstă de 50 de ani în toamna acestui an și dă dovadă că are din ce în ce mai multă grijă de sănătatea sa, dat fiind faptul că de curând s-a decis să apeleze la o metodă eficientă prin care să scape de kilogramele în plus rapid și sănătos.

„Vreau să îi mulțumesc doctorului Copăescu și staff-ului de la spitalul Ponderas, pentru că mă simt foarte bine, extraordinar de bine! Pe 17 aprilie am primul control, sunt super ok, plin de viață, plin de fericire! Aseară am cântat, am cântat foarte bine! După 10 zile am control, mă simt foarte bine!”, a povestit Adrian Minune pe contul său de Instagram, potrivit Click.ro.

Adrian Minune se pregătește de nunta fiicei sale, Adriana

În luna Iulie a acestui an urmează să aibă loc un eveniment extrem de important pentru familia artistului, dat fiind faptul că fiica sa, Adriana, urmează să se căsătorească și să își boteze fetița.

Manelistul se pregătește intens pentru marele eveniment luând în calcul toate planurile și punând rând pe rând toate lucrurile în ordine.

Noa, fiica Adrianei va împlini frumoasa vârstă de un an în vara acestui an și va avea parte de un botez minunat, pregătit până la cel mai mic detaliu, zi în care și mămica ei, Adriana se va bucura la maxim. Tânăra va fi mireasă în aceeași zi în care fetița ei va fi botezată, iar Adrian Minune va fi din nou socru mic.

Citește și: Care este numele real al lui Adrian Minune. Numele de scenă nu are nicio legătură cu ce este în buletin