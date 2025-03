Doinița Oancea este adepta discreției și puțini sunt cei care cunosc detalii din viața ei personală. Iată ce a povestit recent despre cel care o face fericită: „Iubitul face bine...”.

Doinița Oancea a fost întotdeauna o persoană discretă atunci când a venit vorba despre relațiile ei de cuplu, păstrând mereu un aer misterios din acest punct de vedere.

Deși de-a lungul timpului concurenta Te cunosc de undeva nu a oferit prea multe detalii despre viața ei amoroasă, aceasta a recunoscut în anumite interviuri faptul că este într-o relație de aproximativ 2 ani și că este fericită și împlinită și din acest punct de vedere.

Iată ce secrete au ieșit la iveală recent și cum se descurcă în ultima perioadă cu toate proiectele în care este implicată!

Ce spune Doinița Oancea despre relația de cuplu. Concurenta Te cunosc de undeva nu vorbește des despre iubitul ei

În pofida discreției sale, fanii au fost mereu curioși să afle cine este cel care o face fericită pe Doinița Oancea. Totuși, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă a preferat să-și păstreze viața personală departe de ochii publicului, concentrându-se pe alte aspecte importante precum cariera sa și proiectele profesionale.

În prezent, Doinița Oancea se bucură de o perioadă plină de proiecte, însă și încărcată din punct de vedere profesional, iar de cele mai multe ori aceasta nu reușește nici să doarmă atât cât își dorește, dar nici să își gătească așa cum i-ar plăcea.

Cu toate acestea, ea nu se plânge pentru că face ceea ce îi place și luptă pentru pasiunea ei.

„Am „Te cunosc de undeva”, fac serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, mai fac școala cu copiii – școala de actorie. Mai am salonul de tatuaje, dar aici nu prea mai ajuns. Și mai am în plan să fac ceva, dar nu mai pot acum. În timpul care-mi rămâne, destul de puțin, încerc să mă odihnesc. La o cafea cu o prietenă am ieșit acum vreo câteva săptămâni. Am prietenii mei foarte apropiați, pe care îi văd o dată la câteva luni, nu mai des, că nu ne iese efectiv. Și ei au programele lor. Nici la mall nu am mai fost.

Am câteva ore libere și mă gândesc „mamă, o să vezi câte fac, mă duc acolo, fac aia”. Nu se poate nici măcar asta. Adică atunci când sunt foarte obosită, că sunt zile când sunt mai vie și pot mai mult și zile când sunt fără energie, rămân pe fotoliu și dau scroll pe telefon. Atât pot să mai fac, după care mă culc. Sunt atât de prinsă că nu am efectiv timp să gătesc. Am mâncat numai fast food, pâine, paste, burgeri, pizza, tot. Mănânc tot”, a declarat aceasta într-un interviu recent acordat pentru FANATIK.

Totodată, ea a mai dezvăluit că nu este singura care are un program încărcat și că și iubitul ei se află în această situație. Mai mult decât atât, a mărturisit că nu prea au timp să petreacă împreună așa cum și-ar dori: „Iubitul face bine. Muncește și el. Nu prea avem timp pentru noi, în perioada asta”.

„Nici să gătesc nu mai am timp. În ultimul timp mănânc toate tâmpeniile, sunt atât de prinsă că nu am efectiv timp să gătesc. Am mâncat numai fast food, pâine, paste, burgeri, pizza, tot. Mănânc tot. Uneori mai sunt atentă, dar reușesc doar jumătate de zi, să fiu atentă la alimentație. M-am îngrășat, dar nu e foarte vizibil. Oamenii spun că nu m-am îngrășat. Dar eu am luat vreo 4‑5 kilograme.

Cred că s-au pus diferit de data asta. Dar o să le dau și jos, dar nu știu când o să pot să fac și asta. Nu am timp. Mă crezi că nu am timp să fac o cafea dimineața, uneori? Eu, într-adevăr, sunt omul extremelor din punct de vedere profesional, să zicem. Ori mă încarc ca nebuna, ori simt nevoia de o perioadă în care să stau. Dar dacă stau prea mult, mă plictisesc și începe mintea să-mi coacă alte proiecte” a mai adăugat aceasta.