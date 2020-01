15 ani de când a intrat în Cartea Recordurilor! Adriana Iliescu, declarație despre fiica sa, Eliza, de ziua de naștere a adolescentei. „Este bursieră”

„Pentru distincţiile primite la concursuri şi olimpiade a luat bursă de excelenţă. A primit şi un premiu în bani, în valoare de 1.000 de lei. A vrut să-şi cumpere un telefon mobil modern, din acela peste care se trage cu degetul pe ecran. Am lăsat-o! Nu am certat-o nici când «l-a învăţat să înoate», am lăsat-o să-şi ia altul. Ăsta a fost singurul ei capriciu, în rest nu are fiţe, nici toane”, a povestit Adriana Iliescu într-un interviu mai vechi.

Adriana Iliescu a devenit mamă la vârsta de 66 de ani și 320 zile. Pe 31 mai, fosta profesoară va împlini 82 de ani.

Eliza Iliescu este în prezent elevă în clasa a X-a la un liceu din București.