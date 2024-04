Adriana Trandafir va lipsi de la cununia religioasă a fiului său! De ce nu va fi prezentă actrița la evenimentul atât de important

Adriana Trandafir a anunțat cu părere de rău faptul că nu va putea ajunge la cununia religioasă a fiului său! Iată ce o împiedică pe actriță să ia parte la marele eveniment!

Deși este nerăbdătoare ca evenimentul să aibă loc, actrița a povestit cu părere de rău că nu va putea participa la ceremonia religioasă a fiului său prin intermediul căreia își va uni destinul în fața lui Dumnezeu cu cea care i-a furat inima.

Fiul Adrianei se va căsători cât de curâd cu Valentina, femeia care i-a fost alături și la bine și la greu și pe care o iubește din tot sufletul.

Iată ce a spus Adriana Trandafir despre marele eveniment și care este motivul pentru care nu va putea participa!

De ce va lipsi Adriana Trandafir de la cununia religioasă a fiului său

Actrița este foarte fericită și mândră de alegerile pe care le-a făcut fiul său de profesie avocat de-a lungul timpului, însă de data aceasta se declară mai bucuroasă ca niciodată pentru alegerea pe care a făcut-o și pe plan sentimental.

Încântată de viitoarea ei noră, Adriana Trandafir mărturisește că Valentina este o persoană deosebită care a reușit să câștige cu ușurință simpatia celor din familie.

„Pe 18 mai am să fiu soacră mare. Ștefan se însoară și o să am două fete și un băiat acum. Valentina, soția lui, este o persoană absolut deosebită, chiar i-am și spus: << Atenție, păstreaz-o pentru că s-ar putea să o pierzi, și fete așa bune nu mai găsești >>. Sunt emoționată pentru că a așteptat să facă pasul ăsta, și-a luat doctoratul, am fost atât de emoționată anul ăsta. (...)

Va fi o petrecere, nu o nuntă, cu cei dragi, în care toată lumea să se simtă foarte bine și să fie o atmosferă relaxantă și relaxată și le doresc sănătate, fericire și înțelegere, să crească împreună și să se formeze împreună în așa fel încât să mă facă bunică (...). Nu va fi în aceeași zi (n.r. și cununia religioasă). Din păcate, eu nu voi fi la cununia religioasă, pentru că am un proiect în străinătate și nu am cum să ajung, dar nu vor merge decât împreună cu nașii, fapt pentru care mă rezerv pentru petrecerea cea mare”, a povestit actrița Adriana Trandafir la Antena Stars.

Totodată, actrița a vorbit și despre ipostaza de bunică pe care o așteaptă cu sufletul la gură, dar și cum se înțelege cu nora ei.

„De abia aștept (n.r. să devină bunică). Nu este un rol, este cred că un capitol la care o să fiu perfectă”, a adăugat actrița.

„Când devii bunică, Dumnezeu îți ia mințile și te faci și tu copil și atunci te transformi într-un copil și crești odată cu nepotul, te formezi odată cu el” a mai spus aceasta.

