Alan Arkin a murit. Marele actor premiat cu Oscar pentru "Little Miss Sunshine" s-a stins din viață la 89 de ani

Alan Arkin, marele actor premiat cu Oscar pentru "Little Miss Sunshine", cu o activitate care se întinde pe șapte decenii, a murit pe 29 iunie, la domiciliul său din Carlsbad, California.

Alan Arkin a murit. Fiii lui Arkin, Adam, Matthew și Anthony, au confirmat moartea acestuia într-o declarație comună, relatează Variety. Aceștia au transmis: "Tatăl nostru a fost o forță a naturii cu un talent unic, atât ca artist, cât și ca om. Un soț, tată, bunic și străbunic iubitor, a fost adorat și ne va lipsi foarte mult."

Alan Arkin a câștigat premiul Oscar pentru interpretarea în rolul secundar din comedia indie "Little Miss Sunshine" în 2007. A mai obținut o nominalizare pentru rolul său incisiv din "Argo", filmul lui Ben Affleck care a câștigat premiul pentru cel mai bun film. Alan Arkin a mai obținut două nominalizări în cariera sa cinematografică, pentru "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming" în 1967 și pentru "The Heart Is a Lonely Hunter" în 1969.

Alan Arkin a murit. Actorul din "Little Miss Sunshine" și-a dedicat întreaga viață scenei și cinematografiei

În "Little Miss Sunshine", Alan Arkin l-a interpretat pe bunicul Edwin, care vorbea urât și era dependent de substanțe interzise. San Francisco Chronicle a spus: "Distribuția este atât de perfectă încât este imposibil să-ți imaginezi pe altcineva în rolurile respective. Spontaneitatea lui Arkin dă impresia că improvizează".

Arkin a fost un actor ale cărui talente au fost recunoscute de timpuriu. După ce a primit un Tony în 1963, a obținut prima sa nominalizare la Emmy, pentru episodul "ABC Stage 67" "The Love Song of Barney Kempinski", în 1967, în același an în care a obținut și prima nominalizare la Oscar. Arkin nu a părăsit niciodată cu adevărat televiziunea, în ciuda succesului carierei sale cinematografice.

Următoarea sa nominalizare la Emmy a venit în 1987 pentru telefilmul CBS cu tema Holocaustului "Escape From Sobibor"; a treia a fost în 1997 pentru o apariție ca invitat în serialul "Chicago Hope" și o alta în 2003 pentru telefilmul "The Pentagon Papers".

Recent, Alan Arkin a primit două nominalizări consecutive la premiile Primetime Emmy la categoria actor secundar remarcabil într-un serial de comedie pentru interpretarea sa în serialul Netflix "The Kominsky Method", în care a jucat alături de Michael Douglas. Arkin a mai primit alte patru nominalizări la premiile Emmy (la alte categorii) la începutul carierei sale.

Dincolo de cariera de pe ecrane, Arkin a început în divertisment ca actor de teatru, fiind unul dintre primii membri ai trupei de comedie Second City din Chicago, înainte de a-și face debutul pe Broadway în "From the Second City", în 1961. Doi ani mai târziu, a obținut un premiu Tony pentru rolul principal din comedia "Enter Laughing" a lui Joseph Stein.

În "Argo" l-a interpretat pe Lester Siegel, veteranul de la Hollywood care a fost recrutat pentru a produce un film SF fictiv a cărui producție va servi drept acoperire pentru salvarea ostaticilor americani din Iran. Siegel, a scris Pete Hammond în recenzia sa, chiar "merge până la extrema de a anunța proiectul într-o reclamă și un articol din Variety. 'Dacă voi face un film fals, vreau să am un succes fals', spune Lester, interpretat la o perfecțiune amuzantă de Arkin".

