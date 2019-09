Alanis Morissette, dincolo de viața scăldată în lux și opulență! Artista, înconjurată de soț și copii, în timp ce-și alăpta bebelușul

Celebra actriță și cântăreață Alanis Morissette se bucură de succes în plan profesional, dar este împlinită și în plan personal și nu se teme să-și afișeze bucuria pe rețelele sociale.

Alanis Morissette, care se pregătește să-și lanseze un musical pe Broadway, ce este bazat pe albumul ei legendar Jagged Little Pill, se bucură din plin și de viața de familie, mai ales acum, când tocmai a devenit mamă pentru a treia oară.

Astfel, cântăreața și actrița celebră a făcut publică o imagine pe Instagram, în care le-a arătat fanilor cât de obișnuită este viața ei.

În fotografia făcută publică pe internet, Alanis apare alături de soțul ei, Mario, rapperul MC Souleye, dar și de cei trei copii. Ba mai mult, imaginea a fost surprinsă chiar în timp artista îl alăpta pe Winter, fiul ei cel mic.

Artista, în vârstă de 45 de ani, poartă un halat roz, care îi lasă la vedere o parte din sân, însă fericirea de pe chipul ei se poate observa imediat. De asemenea, soțul ei îi este alături și zâmbește la cameră, precum și cei doi copii, Ever, de opt ani și Onyx, de trei ani.

”Extenuată și binecuvântată”, a scris ea în dreptul imaginii respective.

Alanis Morissette este cunoscută pentru faptul că susține alăptărea, dovadă fiind imaginile numeroase pe care le-a făcut publice de-a lungul timpului.

Alanis Morissete și Souleye au devenit părinți pentru a treia oară pe 8 august anul acesta, la șase luni după ce artista a anunțat public că este însărcinată.

Alanis Morissette a devenit cunoscuta in 1995, datorita piesei "You Oughta Know" pe care scris-o dupa despartirea de un fost iubit. Artista a mai fost logodita cu actorul Ryan Reynolds, insa relatia lor s-a incheiat in 2007.