Alec Baldwin, mărturie controversată după accidentul recent: „Probabil că m-aș fi sinucis dacă eram responsabil pentru asta”

Într-un interviu pentru ABC News, actorul a detaliat ceea ce își amintește din momentele respective, precizând că, cel mai probabil, s-ar fi sinucis până acum dacă ar fi fost vina lui.

„Nu mă simt responsabil pentru moartea sa. Probabil că m-aș fi sinucis deja, până acum, dacă ar fi fost vina mea”, a spus el, potrivit publicației The Hollywood Reporter.

Alec Baldwin, despre primul moment după împușcătură: “Inițial, am crezut că Hutchins a leșinat. Abia la o oră după, am aflat ce se întâmplase, de fapt”

„Încă încerc și eu să înțeleg ce s-a întâmplat în acele momente. Îmi amintesc că ea stătea lângă cameră, se uita la monitor, încercând să-mi dea mie ultimele indicații despre cum să țin arma în unghiul respectiv. Oricum, nu din acel unghi urma ca eu să trag cu arma pentru scena respectivă. Și, brusc, arma s-a descărcat fără ca eu să apăs trăgaciul", a spus actorul.

„Inițial, nici nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Am crezut că Hutchins a leșinat, doar. Toți cei prezenți acolo am rămas șocați. Abia după ce am vorbit cu poliția, am înțeles ceea ce se întâmplase, de fapt, și că arma fusese încărcată cu gloanțe reale", a continuat actorul, în interviul pentru postul ABC.

Actorul și soțul Halynei se susțin reciproc: „Există un responsabil pentru asta și acela nu sunt eu”. „Suntem în asta împreună”

Baldwin a mai precizat că responsabilii pentru pregătirea și înmânarea armei pentru filmare au fost angajați acolo să-și facă meseria. „Au fost angajați pentru asta. Nu vreau ca nimeni să sufere, dar cineva este responsabil pentru asta și acela nu sunt eu. Și, în eventualitatea în care a fost vorba de un sabotaj, cine a fost ținta? Și de ce?”, a mai spus actorul.

Baldwin a mai mărturisit și că a vorbit cu soțul lui Hutchins și a rămas profund impresionat de faptul că reacția lui a fost una foarte umană. „Amândoi suntem în asta împreună, trecem prin asta împreună”, i-a spus el.

Cum vede Alec Baldwin situația pe viitor: "Nu pare că voi fi acuzat"

Actorul a dat dovadă de foarte multă empatie față de soțul, respectiv copilul lui Hutchins. „Tocmai și-a pierdut soția. Copilu său, în vârstă de 9 ani, a rămas fără mamă. E teribil. I-am spus că voi coopera cu tot ceea ce este nevoie și că nu există modalitate să-i exprim cât de mult regret ceea ce s-a întâmplat. Din ceea ce am discutat, până acum cu specialiștii, nu pare că voi fi răspunde penal”, a conchis actorul.

Accidentul s-a întâmplat în urmă cu două luni, în timpul filmărilor producției western, „Rust”, în New Mexico.

Actorul Alec Baldwin urma să exerseze una dintre scenele din film, când accidental, arma din dotare, care trebuia să fie încărcată cu gloanțe oarbe, dar a fost cu gloanțe reale, s-a descărcat și a ricoșat în colega sa de platou, regizoarea Halyna Hutchins, care a decedat la scurt timp. Momentan, întreaga investigație este în desfășurare.

