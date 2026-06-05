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Alertă de cuplu monden în showbizul din România! Nu s-au mai ascuns, iar reacțiile fanilor apar continuu

Cei doi au intrat în atenția fanilor după ce actrița a publicat prima imagine de cuplu, iar reacțiile nu au întârziat să apară. După tăcere și secrete, par să nu se mai ascundă!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 15:54 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 15:58
Formează cel mai nou cuplu din showbiz! Actrița a publicat prima imagine de cuplu, iar fanii au reacționat imediat | Instagram
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Cunoscut pentru discreția cu care și-a tratat mereu viața personală, Cabron ar trăi o poveste de dragoste cu frumoasa brunetă Cristina Belciu de mai multe luni.

Cabron și Cristina Belciu, cel mai nou cuplu din showbiz

Cabron este unul dintre cei mai cunoscuți artiști rap din România, însă a preferat de-a lungul timpului să își țină viața sentimentală departe de lumina reflectoarelor. Recent, artistul și Cristina Belciu au fost surprinși împreună, iar zvonurile despre o posibilă relație au început să prindă tot mai mult contur.

După apariția imaginilor, actrița a început să publice pe rețelele de socializare fotografii cu buchete mari de flori și cadouri, fără să spună însă de la cine le primește.

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Prima fotografie de cuplu a stârnit reacții

La scurt timp, Cristina Belciu a publicat pe Instagram o fotografie în care apărea sărutându-se cu un bărbat. Imaginea nu a rămas mult timp pe contul actriței, fiind ștearsă la scurt timp după publicare. Cu toate acestea, postarea a fost observată de fani și a strâns rapid sute de reacții.

Mulți dintre urmăritori i-au felicitat pe cei doi și le-au transmis mesaje frumoase, semn că vestea a fost primită cu entuziasm.

Cabron a fost mereu discret cu viața personală

Cabron nu a fost genul de artist care să își expună des viața privată. De aceea, apariția acestei fotografii a atras și mai mult atenția fanilor. Relația cu Cristina Belciu pare să fie una dintre surprizele momentului în showbizul românesc, mai ales că cei doi au preferat să păstreze discreția până acum.

Chiar dacă fotografia a fost ștearsă, momentul a fost suficient pentru ca fanii să vorbească despre noul cuplu.

Citește și: Cine este, cum arată și cu ce se ocupă iubitul Andrei Gogan. Artista a postat imagini tandre cu el, pe Instagram

Cine este Cristina Belciu

Cristina Belciu este actriță și a devenit cunoscută publicului prin aparițiile sale în proiecte de televiziune și film. Bruneta este urmărită și pe rețelele sociale, acolo unde publică imagini din viața personală și profesională.

În ultima perioadă, ea a atras atenția și prin postările misterioase cu flori și cadouri, care acum par să fi avut legătură cu povestea de dragoste pe care ar trăi-o alături de Cabron.

Pentru moment, cei doi nu au oferit prea multe declarații despre relația lor, însă prima imagine de cuplu a fost suficientă pentru a-i aduce în centrul atenției.

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