Alessandra Stoicescu a împlinit 45 de ani. Ce surpriză i-a făcut soțul ei și cum și-a sărbătorit aniversarea în vacanță

Alessandra Stoicescu a sărbătorit cum se cuvine împlinirea a 45 de ani. Îndrăgita prezentatoare a Observatorului și-a luat concediu și a plecat alături de soțul și fiica ei în Maldive.

La miez de noapte, Sergiu Constantinescu i-a făcut o surpriză pe plajă soției lui, dăruindu-i un tort: „Mulțumesc! Te iubesc mult!”, i-a răspuns Sandra soțului ei. „Fac 5 ani?”, a glumit prezentatoarea, suflând în cele cinci lumânări de pe tort.

Plecarea în Maldive este cadoul perfect pentru prezentatoarea Observatorului.

„Ne-am dorit foarte mult o vacanță și pentru că în fiecare an plecăm cu ocazia zilei mele de naștere, am decis să facem la fel și acum. Chiar dacă eforturile pentru a pleca undeva s-au dublat, cu toate restricțiile și testele obligatorii, consider că merită și că te simți în siguranță tocmai datorită regulilor respectate de turiști.

Maldive este destinația noastră preferată, am venit de multe ori aici cu Sergiu, iar acum, cu Sara lângă noi, pe nisipul alb, în atmosfera asta de vis, nu-mi doresc nimic mai mult. Este cadoul perfect de ziua mea”, a povestit Alessandra Stoicescu.

Alessandra Stoicescu și soțul ei au imortalizat momente din vacanță. Cei doi și fiica lor au mers într-un restaurant subacvatic, unde îndrăgita prezentatoare a primit un alt tort.

Alessandra Stoicescu a devenit mamă la 43 de ani

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu s-au căsătorit în vara anului 2013, iar nașii de cununie au fost Gabriela Firea și soțul său, Florin Pandele.

Șase ani mai târziu, cei doi au devenit părinți. Sergiu Constantinescu, a fost cel care a făcut anunțul prin intermediul unei postări în mediul online.

Citește și: Alessandra Stoicescu, poze din izolare. Cum se simte fetița ei, infectată cu Covid 19

„Am visat într-o noapte numele de Sara şi e un nume biblic, iar Maria este la fel. Şi se va numi Sara Maria Constantinescu. A fost binecuvântată de Papa Francisc şi de Preafericitul Părinte Daniel“, mărturisea prezentatoarea TV.

Cu ce se ocupă Sergiu Constantinescu, soțul Alessandrei Stoicescu

Sergiu Constantinescu gestionează Intact Media Advisors, Intact Media Academy și este directorul Fundaţiei Mereu Aproape. Acesta a cunoscut-o pe soția sa chiar prin intermediul serviciului.

Deși Sergiu o cunoștea pe Alessandra de la televizor, s-a îndrăgostit de ea în 2011, când au început să lucreze împreună.

„Eu nu m-am îndrăgostit de cea de la televizor. Pe soţia mea am descoperit-o în 2011. Pe Sandra de la televizor o ştiam de mulţi ani. Cred că ne-am şi întâlnit, pentru că eu am lucrat în Antenă, la Cluj”, povestea Sergiu Constantinescu anul trecut.

Puțini știu că Alessandra Stoicescu a luat la căsătorie numele de Constantinescu, și a rămas Stoicescu doar pentru public.

Jurnalista de la Observator a vorbit în repetate rânduri despre soțul ei care este o sursă de echilibru în familie, dar și o persoană care o completează în proiectele în care este implicată.

Ardeleanul cu plete, pasionat de motociclete, este, în ciuda aspectului, o persoană cu picioarele pe pământ, potrivit soției acestuia.