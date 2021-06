Alessia, fiica cea mare a lui Ilie Năstase, tatuaj original pentru tatăl său. Cu ce se ocupă în prezent tânăra de 18 ani

Ilie Năstase este cu siguranță un tată mândru și fericit. Alessia, fiica cea mare a fostului tenismen, a reușit să-l surprindă cum niciodată nu s-ar fi gândit. Aceasta și-a făcut un tatuaj în care este reprezentat chiar el, în timpul unui meci.

În urmă cu doar puțin timp, Alessia și-a uimit prietenii virtuali cu un tautaj orginal, iar aprecierile au curs fără a se mai opri. Tânăra a făcut acest gest că simbol al mândriei pe care o are pentru tatăl ei. Frumoasa adolescentă și l-a tatuat pe tatăl ei pe braț, chiar ea fiind cea care a făcut schița, de una singură.

Alessia, fiica lui Ilie Năstase, tatuaj cu tatăl ei pe braț

Alessia, fiica cea mare a lui Ilie Năstase și-a făcut un tatuaj pe braț, în care apare tatăl ei, cu o rachetă de tenis în mână. Schița a fost făcută chiar de ea, dat fiind talentul cu care a fost înzestrată.

La doar 18 ani, Alessia și-a făcut un tatuaj care îl reprezintă pe celebrul ei tată, marele Ilie Năstase, stilizat în timp ce avea o rachetă de tenis într-o mână și o umbrelă în cealaltă mână.

Chiar dacă a încercat să practice și tenisul, Alessia a dorit să meargă pe calea artelor. Între timp, ea a intrat la o facultate de design renumită din Paris, Parsons, unde a primit și o bursă.

În acel loc, ea va studia "Artă, media și tehnologie", specializarea fiind arte frumoase.

Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase

În iunie, Ioana și Ilie Năstase au prima înfățișare la judecătorie, în procesul de divorț. Totuși, soția tenismenului a povestit că a petrecut sărbătorile alături de soțul ei, al cărui comportament s-a schimbat în bine: „Vom vedea ce vom face”, a spus Ioana despre divorț.

„Am avut sărbători frumoase, în familie. La casa de pe malul Dunării a mamei ne-am strâns cu toții la masă: fratele meu cu băieții, eu și Ilie, băiatul meu Teo. Mama e o bună bucătăreasă și a fost în priză, deși are 68 de ani. Ne-a făcut de toate. Pască, cozonac, drob, friptură. Eu nu am gătit nimic pentru că ea nu îmi dă voie, dar am venit cu cumpărături. Nu că n-aș ști să fac. La prima căsătorie aveam 11 perechi de fini și 13 copii botezați, și făceam mese cu trei zile înainte. Eu ma ocupam de bunătăți, și aveam o femeie care spăla vasele pentru că nu-ți pot spune cât se strângea după fiecare masă. Am pus masa afară în curte, la aer, am mâncat, ne-am simțit bine. Cel mai bine mi-a părut să-l văd pe Ilie binedispus. S-a bucurat foarte tare de atmosferă, am fost împreună la biserică, a cântat. Eu, în ăștia trei ani, nu l-am văzut niciodată atât de apropiat de biserică", a declarat Ioana Năstase pentru Click!

În ceea ce privește divorțul, Ioana nu știe ce se va întâmpla pe viitor. Prima înfățișare în proces are loc în iunie, dar nu a stat de vorbă cu soțul ei, cu privire la acest subiect.

„Ilie s-a schimbat foarte mult în perioada asta. M-a sunat avocata să mă anunțe termenul la Judecătorie. Pe data de 24 iunie avem prima înfățișare. Eu nu am stat în perioada asta să mă gândesc ce voi face. Mă comport normal, nu am deschis subiectul deloc cu el. Vom vedea ce vom face", a declarat Ioana Năstase.