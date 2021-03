În ce relație se află în prezent Ilie și Ioana Năstase: „Dacă îmi retrag divorţul este pentru că iert, nu că aş fi condiţionată”

La nici măcar o lună după ce a băgat actele de divorț, Ioana Năstase pare să fi revenit la sentimente mai bune față de Ilie Năstase. Deși nu este decisă să renunțe la divorț, soția celebrului tenismen spune că l-a iertat, mai ales pentru că suntem în post. Ioana Năstase a precizat că soțul ei a insistat să fie măcar într-o relație de prietenie.

Ioana Năstase a mărturisit că după ce a depus actele de divorț a fost sunată de Ilie Năstase care a rugat-o să-l ierte.

„Lucrurile între mine şi Ilie au rămas la fel. Nu m-am gândit la varianta de a mă împăca cu el şi de a relua relaţia ca soţ şi soţie, însă am decis, la insistenţele lui, să avem o relaţie de prietenie. Am acceptat, am iertat, mai ales că suntem în post. Am făcut-o pentru sufletul meu, mai mult. După ce am depus cererea de divorţ, lui i-a părut rău şi m-a sunat. M-a rugat să-l iert, iar eu i-am spus că tot ce îmi doresc este să nu mai fie violent. A fost o primă condiţie. El a conştientizat că a greşit şi mi-a promis de nenumărate ori că nu va mai fi violent”, a declarat Ioana Năstase pentru Click!

