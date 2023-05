Alex Ashraf, despre zvonurile conform cărora el și Oana Zăvoranu s-au separat. Ce a ținut să precizeze despre acest aspect

La începutul anului 2023, Alex Ashraf și Oana Zăvoranu au fost în centrul atenției presei, după ce s-a zvonit faptul că cei doi nu mai formează un cuplu, însă în luna mai aceștia au fost surprinși împreună, lucru care le-a dat de bănuit fanilor lor.

Alex Ashraf, despre posibila separare dintre ei și Oana Zăvoranu. Ce a declarat

Într-un live pe TikTok, Alex Ashraf a mărturisit că nu-și dorește să facă declarații cu privire la acest aspect, dar nici nu vrea să fie în permanență întrebat de relația cu Oana la fiecare pas.

„Nu am un program. Aș vrea să merg în toată țara din nou, să iau țara la picior. Aș vrea să merg și în afară în vacanțe, dar nu prea am timp (...) Dacă o luați pe partea asta, nu vorbesc, orice întrebare, numai pe partea dreaptă să nu fie. Poți să mă întrebi de mine, orice de mine, orice, dar de mine. Restul este mister. Mi-a pus lumea ani de zile întrebări, am stat în umbră. Vreau să stau și eu liniștit, să fiu și eu Alex, să mă cunoască lumea Alex”, a spus Alex Ashraf, într-un live de pe TikTok.

Ce a mai decarat bărbatul:

„Lumea e curioasă. De când e cu TikTok-ul, toată lumea știe ce se întâmplă, de când e mass-media, de când e online-ul, totul e la zi. Multe persoane mi-au spus: „Ești diferit de ceea ce se vede la TV” și am zis: „Mulțumesc”. Pentru că eu știu ce imagine mi-a creat presa și nu vreau să le dau mură în gură făcând live, nu vreau să dau nimic, nicio informație”, a mai spus bărbatul, potrivit spynews.ro.

Ce spune Oana Zăvoranu despre divorț: „Să nu mă credeți decât pe mine”

Oana Zăvoranu, însă, a ținut să reacționeze după ce în presă a apărut informația că ar divorța. Pe contul ei de Instagram a postat o fotografie și fără să dea prea multe explicații le-a transmis fanilor din mediul online că doar ea ar fi în măsură să spună adevărul despre relația lor.

„Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu, într-un Insta-story.

În plus, la doar câteva ore de la apariția imaginilor cu domnișoara misterioasă, Oana Zăvoranu a fost surprinsă alături de soțul ei în ipostaze tandre în mașină, scrie Spynews.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf sunt căsătoriți de șapte ani și nu de puține ori actrița a declarat că el este omul alături de care și-a găsit liniștea și a învățat ce este dragostea adevarată.

De-a lungul timpului au mai existat zvonuri conform cărora cei doi nu ar mai forma un cuplu, dar de fiecare dată cei doi au negat că ar avea probleme în relație. În 2021 apăruseră din nou informații despre un posibil divorț, însă Oana Zăvoranu nu s-a lăsat mai prejos și a ținut să clarifice situația.

„Noi suntem mai bine ca niciodată, ne ocupăm de lucruri serioase, avem grijă de clinica noastră, care este copilul nostru iubit. Suntem fericiți, ca la sfârșitul fiecărei zile ne rezolvăm treburile într-o lume din ce în ce mai anormală, ne vedem de proiectele în derulare, care, mulțumim lui Dumnezeu, sunt destule și vă vor bucura pe cei buni și normali, ne trăim din plin frumoasa noastră poveste de dragoste (…) O căsnicie care nu se clatină deloc și un viitor împreună care sună bine de tot”, a fost mesajul postat de vedetă în urmă cu 2 ani.

Vedeta a fost de părere că relația ei este invidiată, acesta fiind și motivul pentru care unii oameni au vrut de-a lungul timpului să lanseze anumite zvonuri doar pentru a le face rău.

„Acest mesaj e pentru toți cei care nu pot dormi de grija mea sau a căsniciei mele, a averii mele, a faptului că sunt Oana Boss indiferent prin câte am trecut în viață, că sunt frumoasă, sănătoasă și arăt extraordinar de tânără, chiar dacă am făcut 48 de ani, că sunt smart, că nu mă doboară nimeni și nimic, că sunt o luptătoare, că fac lucruri care nu rămân neobservate, că reușesc să creez trenduri și sunt un lider înnăscut, că am un business de succes, curat și la standardele cele mai înalte”, mai spunea Oana Zăvoranu în 2021.

