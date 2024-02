Alex Velea a răbufnit după ce soția bărbatului ucis la Padina a confirmat că l-a văzut alături de criminali. Cum răspunde Antonia

Alex Velea a oferit o nouă reacție în mediul onnline, la aproape o săptămână de la crima de la Padina. Artistul neagă că a fost martor la momentul tragediei, iar Antonia a sărit în apărarea logodnicului ei în mediul online. Ce au transmis artiștii.

Crima de la Padina care a avut loc weekend-ul trecut este în continuare în vizorul tuturor. Deși fiii Vrăjitoarei Sidonia, principalii suspecți, se află în arest, pe zi ce trece, ies la iveală noi detalii. Recent, soția victimei, un bărbat de 41 de ani, tată a doi copii, a confirmat că l-a văzut pe Alex Velea petrecând alături de criminalii soțului său.

De asemenea, în zilele imediat următoare, au circulat mai multe imagini în mediul online în care Alex Velea stătea la masa, cânta și dansa alături de bărbații din clanul Fabian. Cu toate acestea, artistul susține că nu îi cunoștea pe bărbați, ci doar au socializat.

Deranjat de speculațiile cum că ar avea orice legătură cu crima sau ca ar fi fost martor, celebrul cântăreț a răbufnit în mediul online.

Alex Velea neagă că a fost martor la crima de la petrecerea vedete din Padina. Ce a transmis în mediul online

Alex Velea a tansmis un mesaj prin care a încercat, din nou, să lămurească situația. Acesta a accentuat faptul că nu a fost martor la crima de la Padina și susține că este atacat din toate părțile.

Mai jos, mesajul integral postat de Alex Velea pe Instastory:

„Vă salut din nou! Acesta este ultimul mesaj pe care-l scriu pe această temă. În ultimele zile am suferit și suportat cu greu felul în care lumea, manipulată de cei care au scris diverse articole privind implicarea mea în nefericitul eveniment de la Padina, m-a jignit atât pe mine, cât și pe cei din familia mea. Mass-media a folosit numele meu într-un mod ILEGAL și eronat, spunând că am fost MARTOR (deși am spus clar că am aflat de tragedie a doua zi). Chiar și după ce soția domnului decedat a declarat că în momentul incidentului EU NU ERAM ACOLO, publicațiile au făcut doar titluri oribile, în ceea ce mă privește (punându-mă într-o lumină foarte rea) pentru a manipula lumea și a-și vinde articolele.

Știu că sunt unele persoane care nu mă plac, deși nu le-am greșit cu nimic, nu am epatat nici cu familia, nici cu cariera, prsoane care totodată de-abia așteaptă să greșesc și să mă vadă într-un context ca cel prezentat de presă, care m-a defăimat în toate articolele. Noi, cântăreții, facem cunoștință și socializăm cu multă lume. Eu, Alex Velea, sunt prietenos, fac poze, mă filmez și mă distrez cu foarte multe persoane. Asta nu vă dă dreptul să mă asociați cu nimeni și cu nimic. Am observat că e simplu să critici, să tragi concluzii fără dovezi și să jignețti cu atâta ură și ușurință. Putea să fie oricare dintre voi în locul meu. Sunt un om cu frică de Dumnzu, muncesc în slujba muzicii pntru a vă face fericiți și încerc să îmi trăiesc viața cât pot de frumos, fără lucruri ngative. Cea ce vă doresc și vouă!, a scris Alex Velea pe Instagram.

Anotnia își apără logodnicul, după ce a fost văzut petrecând alături de fiii Vrăjitoarei Sidonia

Antonia a sărit și ea în apărarea partenerului ei într-o serie de mesaje postate, de asemenea, pe Instagram. De asemenea, ea a lăsat de înțeles că unii dintre apropiați i-au trădat în această situație dureroasă și pentru ei.

„Abia așteapta lumea sa zica ceva rau de mine, iar de Alex nu mai zic! Mie una sincer imi pare rau de ei pt ca am invatat ca sunt niste oameni nefericiti plin de ura , invidie si frustrari! Tot ce pot sa fac este sa ma rog la Dumnezeu pt ei, pt ca oricum vor exista oameni care o sa comenteze Forever si nu avem ce sa facem! Pacat de ei atat zic Cat timp liber sa ai si rautate sa stai pe net sa ii scrii cuiva ceva rau???! Vezi-ți de viața ta și fii fericit”, a scris ea.

Ulterior, a revenit cu și mai multe postări.

„Avem nevoie de mai multe iubire în lumea asta! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți

Oamenilor le place să îi terfelească numele bărbatului meu. Mai ales pentru CLICKBAIT! Rusine!

„Ah, și în momente de genul ăsta vezi cine îti este prieten cu adevarat! Înce să mă simt ca superstarurile din America despre care oamenii vorbesc aiurea”, a scris Antonia.