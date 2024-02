Cum a apărut Antonia pe internet după crima de la petrecerea din Padina. Imaginea a provocat un val de reacții: „N-ai cum...”

Antonia a postat două imagini cu ea într-o ținută care a atras imediat atenția fanilor din mediul online. Iată cum a apărut pe internet iubita lui Alex Velea!

Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase cântărețe de la noi. Iubita lui Alex Velea reușește de fiecare dată să surprindă cu trăsăturile sale superbe, iar fotografiile pe care le publică pe rețelele de socializare strâng adesea zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii. Iată ce imagini au apărut de curând pe contul ei de Instagram!

Antonia, într-o pijama din satin cu un decolteu abisal

Antonia s-a fotografiat recent într-o pijama îndrăzneață, realizată din satin negru, peste care și-a pus un halat asortat, transparent și dantelat. Piesa vestimentară a avut un decolteu generos, care i-a pus în evidență formele voluptoase. Întregul look a fost completat cu un machiaj care i-a accentuat ochii, iar părul căzut peste umeri i-a oferit iubitei lui Alex Velea un aer misterios.

„Ești ca un bibelou de porțelan. Un dar al naturii”/ „Superbă femeie”/ „Te-aș expune la Luvru”/ „Minunăție de fată”/ „Poți să porți orice, ești superbă în orice ipostază”, acestea fiind doar câteva din comentariile pe care Antonia le-a primit pe contul personal de Instagram. Printre numeroasele comentarii, Alex Velea a reacționat și el.

Alex Velea, primele declarații după crima de la petrecerea din Padina

În noapte de 10 spre 11 februarie, un bărbat a fost ucis la o petrecere din Padina. Alex Velea, Antonia, Alina Eremia și logodnicul ei, dar și DJ-ul Tinu Vidaicu se aflau în aceeași clădire, dar se pare că ar fi fost vorba de două petreceri diferite.

Cu toate acestea, Alex Velea apare în filmări alături de membri ai clanului Fabian, considerați de autortiăți principalii suspecții în cazul celui care și-a pierdut viața. În acest context, celebrul cântăreț a fost audiat în calitate de martor.

În timp ce Antonia se pare că a fost extrem de afectată de tragedie, Alex Velea a oferit o primă reacție în mediul online cu privire la ce s-a întâmplat în noaptea fatidică.

„Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa.”, a scris Alex Velea pe contul lui de Instagram.

La scurt timp, story-ul său a fost distribuit pe rețelele de socializare și de Antonia.