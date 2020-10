Alex Velea, reacție în scandalul cu Lino Golden și Mario Fresh. Cum le-a răspuns: ''Faima îți schimbă caracterul!''

De ce nu mai sunt Lino Golden și Mario Fresh la Golden Boy Society

''Una dintre probleme e că ei și-au dorit să rămână la Golden Boy Society doar noi 3, Lino, Mario și eu, Alex Velea. De la început, au știut dorința mea de a-i ajuta și pe alții. Sunt cel mai fericit când pot să-l ajut și pe altul să-și împlinească visul. Când am făcut Golden Boy Society mi-ai dorit să creez o familie, în care să ne sprijinim unii pe alții, să ne ajutăm și când suntem pe val și când cifrele scad.

Însă Lino și Mario, în momentul în care au dat de faimă și atenție, au uitat de aceste lucruri, iar prin acțiunile lor au arătat că nu-și mai doresc să facă parte din Golden Boy Society. Punctul culminant a fost atunci când ei au încercat să mă forțeze să investesc în anumite proiecte d-ale lor în care eu nu am crezut. Mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua''.

''De azi, sunt liberi de contract!''

''Nu cred în dragostea făcută cu sila! Nu cred că lucrurile se pot face cu forța. Deși, ei contractual, au încă niște obligații față de mine. De azi înainte nu mai au, sunt liberi de contract''.

În acel moment, Velea rupe pur și simplu contractele celor doi în fața camerei și încheie oficial colaborarea acestora cu Golden Boy Society.

''Băieți, să fiți fericiți! Nu vreau să vă urăsc. Vă iubesc. Dacă ar fi să mai fac încă o dată treaba asta, aș face-o la fel. Recunosc, sunt puțin dezamăgit, dar asta e viața! Multă baftă!'', este mesajul prin care Velea le spune adio foștilor săi protejați, Lino Golden și Mario Fresh.

În felul acesta, se încheie oficial una dintre cele mai puternice și longevive colaborări și, în același timp, prietenii, din showbiz-ul românesc.

''Premiul pentru prietenia anului 2020 merge la Lino și Abi!''

Alex Velea nu se poate abține și comentează, cu ironie, și subiectul prieteniei dintre Lino Golden și Abi, înainte rivali de moarte.

''Iar premiul pentru prietenia anului 2020 merge către Abi și Lino! Cum puteți, mă băieți, să vă dați mari prieteni când acum câteva luni, vă înjurați!? Dar de dragul cifrelor, Lino e gata să facă orice. Uiți că acum câteva luni omul ăsta ar fi făcut orice ca să te distrugă și acum pozezi în prietenul lui. Nu-mi imaginam că poți să te duci atât de jos! Cu trădarea asta, cu prietenia asta falsă, se încheie și prietenia noastră adevărată. De la Abi mă așteptam, de la tine nu'', a spus Velea la finalul discursului.

În urmă cu puțin timp, Lino Golden și Abi se întreceau în diss-uri. Atunci, Lino i-a dedicat lui Abi versuri foarte dure, luându-i apărarea lui Alex Velea și întregii echipe de la Golden Boy Society.

Lino Golden și Mario Fresh au avut și ei o reacție după ce au văzut clipul postat de Alex Velea.

''Am fost un GoldenBoy de la bun început si așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viața. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios și foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostradă ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și așa... povestea sună diferit de la fiecare om implicat in treaba asta... Apreciez faptul că a fost cerebral și încheie acest capitol așa frumos.Nu vreau să merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunoștință și mulțumiri pentru unchiul Alex! GOLDENBOY PE VIAȚĂ!'', a spus Mario Fresh pe Instagram.

Mulțumesc unchiule că ai avut încredere în mine și că m-ați luat la voi în casă. O să rămân veșnic recunoscător. Drumurile noastre se separă dar vă doresc tot binele din lume'', a spus și Lino Golden într-o postare pe Instagram.